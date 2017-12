Un mal contemporáneo: ¿sufrís de “selfities”?

Psicólogos de la Nottingham Trent University y la Thiagarajar School of Management en India analizaron el fenómeno conocido, desde 2014, como “selfities”, esto es la necesidad de sacarse selfies (autofotos) de manera constante y cotidiana.

En un estudio publicado en el International Journal of Mental Health and Addiction, los expertos examinaron el fenómeno y descubrieron que no sólo existe, sino que además presenta tres categorías: la crónica (la más grave), la aguda y la borderline.

De acuerdo al estudio, la “selfitis” se define crónica cuando hay una incontrolable necesidad de sacarse fotos a uno mismo 24 horas al día, posteándolas en Facebook e Instagram más de seis veces al día.

Mientras que se es borderline (estar al límite) cuando uno se saca al menos tres autofotos al día, pero sin necesariamente publicarlas en las redes sociales.

En el caso de la “selfitis” aguda es cuando se realizan numerosas selfies y luego todas se publican online para que sean vistas por los demás.

Para llegar a esta clasificación se realizó un sondeo sobre 400 personas en la India, una nación cuya población no deja de crecer e incrementar su cantidad de usuarios en Facebook.

ANSA