TURISMO CON RESULTADOS

Posted by

Es muy importante la afluencia de público en los centros termales, producto del esfuerzo por volver a posicionar el Destino como indiscutible propuesta del litoral y la región.

El resultado es la clave de todo y ha sido la búsqueda de ésta Administración.

Hace un par de semanas, un martes más precisamente, cuando fuimos a Daymán vimos seis ómnibus de excursión lo que mucho nos alegró. Un día laborable incluso con clases curriculares en marcha.

Simplemente era una buena noticia y la cosecha a tanta siembra. No solo de la Dirección del Dpto. de Turismo de la Intendencia; acá incluimos a los asociaciones de Daymán, Arapey, al Centro Comercial e Industrial de Salto a través de su sub Comisión de Turismo y ni que hablar al Ministerio de Turismo. Ese esfuerzo repetido, esa tenaz búsqueda del turista allá y de la mejor atención acá junto a la constante capacitación de los principales actores da estos resultados que nos permiten crecer pero también, lo sentimos con orgullo, la satisfacción por el avance innegable que el área tiene en toda la región en general yen Salto en particular.