Turf: el Hipódromo de Salto por dos, el domingo 30 y el 1º de mayo.
El Hipódromo de Salto tendrá una gran reunión el domingo 30 de abril con 7 carreras entre ellas dos premios promocionados por Casinos del Estado, uno de ellos el clásico Primer Paso, en tanto que para el lunes 1º de mayo se correrán otras 10 carreras. A continuación repasemos las carreras del domingo:
PRIMERA CARRERA. DIST. 300 MTS. HORA : 11 Y 30. PREMIO $ 5.000.-INS.$ 500.-$ 1.000-P. PREMIO.-Y $ 1.000. P. BOLETOS.
SALTO 1.STROM 57TS. S-P S. DALMAO
C. LAVALLEJA 2.RUBITO 57TS. S-P A. DUARTE
SALTO 3.EL NIÑO 57TS. S-P R. GONZALEZ
CONSTITUCION 4.CHAQUEÑO 57TS. S-P M. COSTA
QUEBRACHO 5.BANDIDO 57TS. S-P L. ALMEIDA
SALTO 6.GAITERO 57ZN. S-P F. CECHINI
COL.RUBIO 7.AKILES 57ZN. S-P M. GUARINO
SALTO 8.MARICRUZ 57TS. S-P E. GOMEZ
PAYSANDU 9.CHUECA 57TS. S-P G. ROTUNDO
SALTO 10.TOKIÑO 57TS. S-P O. IFRAN
SUP. SALTO . MANOS BRUJAS 57AL. MR.MAT-M.BRUJAS J. DE LOS SANTOS
SEGUNDA CARRERA. DIST. 400 MTS. HORA : 12 Y 30. PREMIO $ 5.000.-INS.$ 500.-$ 1.000-P.PREMIO.-Y $ 1.000. P. BOLETOS.
SALTO 1.UNICO 59TS. S-P G. SANTANA
SALTO 2.REY DEL NORTE 57TS. S-P J. RODRIGUEZ
T.GOMENSORO 3.KALISTRON 57ZN. S-P H. FLORES
BELLA UNION 4.SOY CAPITO 57TS. S-P F. BARBOZA
RUTA 26 5.JP JAZZ 57TS. S-P F. DE LIMA
SALTO 6.CANDELA 57TS. S-P A. OLIVERA
TERCERA CARRERA. DIST. 400 MTS. HORA : 13 Y 30. PREMIO $ 5.000.-INS.$ 500.-$ 1.000-P.PREMIO.-Y $ 1.000. P. BOLETOS.
SALTO 1.CAMILO 57ZN. M.CLAUDE-RICLUCERE J.BARRIOS
PAYSANDU 2.REMANSO 57ZN. S-P R. DIAZ
SALTO 3.INDOMITO 57ZN. INDOVINAJO-ASTILLA J. SAMIT
PAYSANDU 4.DURAZNITO 57CL. S-P C. RODRIGUEZ
SALTO 5.DOÑA TANA 55TS. S-P J. ACOSTA
SALTO 6.SAVORA 55ZN. G.JUMBO-ADIMA J. DE LOS SANTOS
T.GOMENSORO 7.DINAMITA 55TS. S-P R. OLIVERA
SALTO 8.GRAN SAFA 55TS. S-P N. BORDENAVE
(La número 7 fue eliminada.)
CUARTA CARRERA. DIST. 800 MTS. HORA : 14 Y 30. PREMIO $ 7.000.-INS.$ 700.-$ 1.000-P.PREMIO. Y $ 1.000. P. BOLETOS.
PAYSANDU 1.PERCY JACKSON 57ZN. G.GRANDE-MUNIQUE E.TONNA
PAYSANDU 2.TRAVELLER 57AL. S.JONES-T.M.LOVE E.BARBOZA
SALTO 3.GRAN ESTILO 57ZN. G.STYLE-L.D.PAZ A. CORREA
PAYSANDU 4. CALA MEC 57TR. CALAFATE-D.LLOVIZNA N. MARTINEZ
SALTO 5. UBIRATAN 57AL. L.Y.BEST-UMARRAMA A.GONZALEZ
PAYSANDU 6. COTIZADA 55AL. B.JUSTIN-APRILLA F.ALIANDRE
P.DE VALENTIN 7. MAXIM ALLEY 55ZN. A.ALLEY-MAXIM N.ROSA
QUINTA CARRERA. PREMIO “PRIMER PASO CASINOS DEL ESTADO” HORA : 15 Y 30. DIST. 1.000 MTS. PREMIO $ 100.000. AL 1RO.- $ 20.000.-AL 2DO.-INS.$ 2.400.- Y $ 1.500. P. BOLETOS.
SALTO 1.ABDUFAIR 56AL. ABDUR-V.FAIR O. TEXEIRA
SALTO 2.DON WILFREDO 56ZN. A.SUN-HUGHIS S. AUSTRIA
PAYSANDU 3.ABOCADA 54ZN. B.MEDIUM-H.VINCHA D. BARRETO
SALTO 4.BERBENA 54ZN.F.OF.FUNDS-TOTALIDAD M. RUIZ
PAYSANDU 5.INDEXADA 54ZN.AWZAAN-Q.REDEA E. TONNA
SALTO 6.THE DANCER 56ZN.F.OF.FUNDS-D.DANCE N. YORIO
SALTO 7.IMPERIOSO FULL 56ZN.SALIDOR-IMPERIOSA N.FREITAS
PAYSANDU 8.INCIPIENTE 56ZN.B.MEDIUM-E.HEAR N. MARTINEZ
SALTO 9.GASPARIN 56AL.B.MEDIUM-ANTARTY A. GONZALEZ
SALTO 10.PLICDORA 54ZN. ESSAYONS-SALIDORA D.GONZALEZ
SUP. PAYSANDU LA DINAMITA 54ZN.ECCLESIASTIC-DINDINA J. DIAZ
FRAY BENTOS VENGADOR CORELLI 56ZN.AWZAAN-A.POCHA M. MERNIES
SEXTA CARRERA. PREMIO “HOTEL Y CASINO SALTO”. HORA : 16 Y 30.-
DIST. 1.200 MTS.-PREMIO $ 100.000.-AL 1RO.- $ 20.000. AL 2DO.-INS.$ 2.400.- Y $ 1.500. P. BOLETOS.
SALTO 1.ALY’S LYING 58,5ZN. A.ALLEY-F.DANCER N. ROSA
PAYSANDU 2.SANTA MARIA 55 ZN. PALATINO-JURIDICCION E. TONNA
SALTO 3.INIGUALADA FULL 55 ZN. INIGUALADO-IMPERIOSA D. GONZALEZ
PAYSANDU 4. CONFUNDIDO GOOD 56 ZN. G.REPORT-INCONFUNDIBLE E.
GUTIERREZ.
SALTO 5.BRUTUS 57,5ZN. BROY-R.IN H. HERNANDEZ
SALTO 6.CAFE NEGRO 57,5ZN. J.GREAT-D.SALITRE R. SANTANA
SALTO 7.RIMA FITZ 53 ZN.Z.EL GRIEGO-J.FITZ L. GUARINO
PAYSANDU 8.PATAN 58 AL.PALATINO-BURBUJA GG N. ARASTUA
PAYSANDU 9.GRAN JULEPE 57 ZN.A.OF.HALES-L.GULCH N. MARTINEZ
SEPTIMA CARRERA. DIST. 600 MTS. HORA: 17:30. PREMIO $ 7.000.-INS.$ 700.-$ 1.000-P.PREMIO Y $ 1.000. P. BOLETOS.
BELEN 1.ENGRUPIDO SUN 57ZN.A.SUN-PELAGRA R.GONZALEZ
BELLA UNION 2.FLASH TEMERARIA 55AL.P.FLASH-CARLA D.FIRPO
SALTO 3.SALUDO 57ZN.S.RIO-HISTORIETA P.GONZALEZ
SALTO 4.PANAMEÑO 57ZN.MR.MAT-PALMITA A.OLIVERA
SALTO 5.PORCELANA KING 55AL.V.KING-EDERRA J.BERTONI
PAYSANDU 6.BLACKY STORM 55ZN.C.STORM-M.N.BLACKY D.BARRETO