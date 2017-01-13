Turf: el domingo 15 se va la primera en el Hipódromo de Salto.

Posted by On enero 13, 2017 0 Comment

El domingo 15 de enero se realizará la primera reunión de la temporada 2017 en el Hipódromo de Salto. Con todas las carreras:
PRIMERA CARRERA PREMIO “INQUIETO”. HORA: 13. DISTANCIA 400 MTS. PREMIO $ 5.000.-INS.$ 500.-$ 1.000.-P.PREMIO.-Y $ 1.000. P. JUEGO.
SALTO 1.PATA SUCIA 57 TS. S-P A. DACUNHA
SALTO 2.TRADISIONALISTA 57 TS. S-P S. CECCHINI
SALTO 3.TALENTO 57 AL. MR. TALK-AVELIA O. TEXEIRA
T. GUAVIYU 4.AMIGAZO II 57 ZN. S-P W. LOMAZZI
CONSTITUCION 5.LA TIA 57 ZN.WRANGLER-BEBITA M.COSTA
BELEN 6.LA LEY 55 ZN. S-P R. PEREIRA

SEGUNDA CARRERA PREMIO “SERENITA” HORA: 14. DISTANCIA 300 MTS. PREMIO $ 5.000. INS.$ 500.-$ 1.000.-P.PREMIO.Y $ 1.000.-P.JUEGO.
SALTO 1.NIKY 57 GT. S-P L. ACOSTA
SALTO 2.TRADISIONALISTA 57 TS. S-P S. CECCHINI
BELEN 3.MANDAMAS 57 TS. S-P A. OLIVERA
SALTO 4.HORMIGA 57 ZN. S-P O. TEXEIRA
G. DE ARAPEY 5.TOKIÑO 57 TS. S-P F. RODRIGUEZ
SALTO 6.WANDA 57 TS. S-P D. DE SOUZA

TERCERA CARRERA PREMIO “NEGRO JEFE”. HORA: 15. DISTANCIA 800 MTS. PREMIO $ 8.000.-INS.$ 800.-$ 1.000.-P.PREMIO.- Y $ 1.000.-P.JUEGO.
BELEN 1.BRUTUS 57 ZN. BROY-R.IN A.OLIVERA
SALTO 2.PERICASO DS 57 AL. M.MANX-ROSAMOD J.SILVA
BELEN 3.PANDILLA 55 AL. PALATINO-M.PITONISA M.ROMERO
TCBO 4.LA POROROCA 55 AL.T.TRACKS-TOSCANITA A. RODRIGUEZ
SALTO 5.EGEA 55 ZN.ESSAYONS-S.DREAMS R. GONZALEZ

CUARTA CARRERA PREMIO “BERBENA”. HORA: 16. DISTANCIA. 400 MTS.-PREMIO $ 7.000.-INS.$ 700.-$ 1.000.-P.PREMIO.- Y $ 1.000.-P.JUEGO.
B. UNION 1.EL COCO 59 ZN. S-P H. SILVA
B. BRUM 2.CANELITA 59 TR. S-P V. CORREA
PAYSANDU 3.DON TAMA 57 ZN.WRANGLER-H.BABY G.ROTUNDO
BELEN 4.ARPON 57 ZN.A.SUN-MESONERA D. OJEDA
SALTO 5.DUCATTY 57 TS. S-P J. SILVA
SALTO 6.INQUIETO 55 ZN.M.NUCLEAR-VILOCE A. ALVAREZ
SALTO 7.AZAFATA 55 ZN. S-P R. LEITES

QUINTA CARRERA PREMIO “NEPTUNO”. HORA: 17. DISTANCIA. 600 MTS. PREMIO $ 10.000. INS.$ 1.000.-$ 1.000.-P.PREMIO. Y $ 1.000.-P. JUEGO.-
SALTO 1.KURTIDO 58 ZN.B.JUSTIN-KURTY C. SCARRONE
B. UNION 2.SUB CATTER 58 ZN.SUBORDINATION-S.AROND R.TRAVA
SALTO 3.NAVEGANTE 58 ZN.VITTORIO-NAVI E. MACEDO
SALTO 4.NEGRO JEFE 53 ZN.M.NUCLEAR-E.PERDIDA J. SILVA
RUTA 26 5.PURO BRONCE 53 AL.B.HOOK-V.MIA G. ROMERO
CONSTITUCION 6.MAMA VICTORIA 53 ZN. S-P M. COSTA

ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES DE LA ESTADISTICA 2016.-

SEXTA CARRERA PREMIO CLASICO “APERTURA”. HORA: 18.
DISTANCIA 800 MTS. PREMIO $ 15.000. INS. $ 1.000 $ 1.000 P. PREMIO. Y $ 1.000. P. JUEGO.
SALTO 1.VIENTO PAMPERO 60 ZN. GO ON-LOCUECA G.SANTANA
PAYSANDU 2.ROOKIE 56 ZN.ESCARABAJO-MALAMA M. GALBARINO
SALTO 3.SUPERDON 56 ZN.DON MIGUEL-S.BRAZA J. SILVA
B. UNIÓN 4. DIVORCIADO FELIZ 56 ZN.FRITZ-FREIRINHA R.TRAVA

SEPTIMA CARRERA PREMIO “RIMA FITZ”. HORA: 19. DISTANCIA 800 MTS.-PREMIO $ 8.000.-INS. $ 800.-$ 1.000.-P.PREMIO.-Y $ 1.000.-P.JUEGO.-
SALTO 1.BALOTELLI 57 ZN.P.GOLLOP-LA LUPITA R.GONZALEZ
SALTO 1ª.JENNIFER LOPEZ 55 ZN. GO ON –CONCLUSION R.GONZALEZ
SALTO 2.CONFUNDIDO GOOD 57 ZN.G.REPORT-INCONFUNDIBLE N.BORDENAVE
BELEN 3.ZOCO 57 ZN.Z.EL GRIEGO-DORILITA G.SCELZI
PAYSANDU 4.MR. PICARON 57 ZN. MR. MAT-PICARONA BA M.GALBARINO
SALTO 5.FATAL FITZ 57 AL.FATALITY-J.FITZ L.GUARINO
SALTO 6.ANTONINA LARA 55 ZN.A.L.WARM-I.WILLIE R.GONZALEZ