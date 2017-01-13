Turf: el domingo 15 se va la primera en el Hipódromo de Salto.
El domingo 15 de enero se realizará la primera reunión de la temporada 2017 en el Hipódromo de Salto. Con todas las carreras:
PRIMERA CARRERA PREMIO “INQUIETO”. HORA: 13. DISTANCIA 400 MTS. PREMIO $ 5.000.-INS.$ 500.-$ 1.000.-P.PREMIO.-Y $ 1.000. P. JUEGO.
SALTO 1.PATA SUCIA 57 TS. S-P A. DACUNHA
SALTO 2.TRADISIONALISTA 57 TS. S-P S. CECCHINI
SALTO 3.TALENTO 57 AL. MR. TALK-AVELIA O. TEXEIRA
T. GUAVIYU 4.AMIGAZO II 57 ZN. S-P W. LOMAZZI
CONSTITUCION 5.LA TIA 57 ZN.WRANGLER-BEBITA M.COSTA
BELEN 6.LA LEY 55 ZN. S-P R. PEREIRA
SEGUNDA CARRERA PREMIO “SERENITA” HORA: 14. DISTANCIA 300 MTS. PREMIO $ 5.000. INS.$ 500.-$ 1.000.-P.PREMIO.Y $ 1.000.-P.JUEGO.
SALTO 1.NIKY 57 GT. S-P L. ACOSTA
SALTO 2.TRADISIONALISTA 57 TS. S-P S. CECCHINI
BELEN 3.MANDAMAS 57 TS. S-P A. OLIVERA
SALTO 4.HORMIGA 57 ZN. S-P O. TEXEIRA
G. DE ARAPEY 5.TOKIÑO 57 TS. S-P F. RODRIGUEZ
SALTO 6.WANDA 57 TS. S-P D. DE SOUZA
TERCERA CARRERA PREMIO “NEGRO JEFE”. HORA: 15. DISTANCIA 800 MTS. PREMIO $ 8.000.-INS.$ 800.-$ 1.000.-P.PREMIO.- Y $ 1.000.-P.JUEGO.
BELEN 1.BRUTUS 57 ZN. BROY-R.IN A.OLIVERA
SALTO 2.PERICASO DS 57 AL. M.MANX-ROSAMOD J.SILVA
BELEN 3.PANDILLA 55 AL. PALATINO-M.PITONISA M.ROMERO
TCBO 4.LA POROROCA 55 AL.T.TRACKS-TOSCANITA A. RODRIGUEZ
SALTO 5.EGEA 55 ZN.ESSAYONS-S.DREAMS R. GONZALEZ
CUARTA CARRERA PREMIO “BERBENA”. HORA: 16. DISTANCIA. 400 MTS.-PREMIO $ 7.000.-INS.$ 700.-$ 1.000.-P.PREMIO.- Y $ 1.000.-P.JUEGO.
B. UNION 1.EL COCO 59 ZN. S-P H. SILVA
B. BRUM 2.CANELITA 59 TR. S-P V. CORREA
PAYSANDU 3.DON TAMA 57 ZN.WRANGLER-H.BABY G.ROTUNDO
BELEN 4.ARPON 57 ZN.A.SUN-MESONERA D. OJEDA
SALTO 5.DUCATTY 57 TS. S-P J. SILVA
SALTO 6.INQUIETO 55 ZN.M.NUCLEAR-VILOCE A. ALVAREZ
SALTO 7.AZAFATA 55 ZN. S-P R. LEITES
QUINTA CARRERA PREMIO “NEPTUNO”. HORA: 17. DISTANCIA. 600 MTS. PREMIO $ 10.000. INS.$ 1.000.-$ 1.000.-P.PREMIO. Y $ 1.000.-P. JUEGO.-
SALTO 1.KURTIDO 58 ZN.B.JUSTIN-KURTY C. SCARRONE
B. UNION 2.SUB CATTER 58 ZN.SUBORDINATION-S.AROND R.TRAVA
SALTO 3.NAVEGANTE 58 ZN.VITTORIO-NAVI E. MACEDO
SALTO 4.NEGRO JEFE 53 ZN.M.NUCLEAR-E.PERDIDA J. SILVA
RUTA 26 5.PURO BRONCE 53 AL.B.HOOK-V.MIA G. ROMERO
CONSTITUCION 6.MAMA VICTORIA 53 ZN. S-P M. COSTA
ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES DE LA ESTADISTICA 2016.-
SEXTA CARRERA PREMIO CLASICO “APERTURA”. HORA: 18.
DISTANCIA 800 MTS. PREMIO $ 15.000. INS. $ 1.000 $ 1.000 P. PREMIO. Y $ 1.000. P. JUEGO.
SALTO 1.VIENTO PAMPERO 60 ZN. GO ON-LOCUECA G.SANTANA
PAYSANDU 2.ROOKIE 56 ZN.ESCARABAJO-MALAMA M. GALBARINO
SALTO 3.SUPERDON 56 ZN.DON MIGUEL-S.BRAZA J. SILVA
B. UNIÓN 4. DIVORCIADO FELIZ 56 ZN.FRITZ-FREIRINHA R.TRAVA
SEPTIMA CARRERA PREMIO “RIMA FITZ”. HORA: 19. DISTANCIA 800 MTS.-PREMIO $ 8.000.-INS. $ 800.-$ 1.000.-P.PREMIO.-Y $ 1.000.-P.JUEGO.-
SALTO 1.BALOTELLI 57 ZN.P.GOLLOP-LA LUPITA R.GONZALEZ
SALTO 1ª.JENNIFER LOPEZ 55 ZN. GO ON –CONCLUSION R.GONZALEZ
SALTO 2.CONFUNDIDO GOOD 57 ZN.G.REPORT-INCONFUNDIBLE N.BORDENAVE
BELEN 3.ZOCO 57 ZN.Z.EL GRIEGO-DORILITA G.SCELZI
PAYSANDU 4.MR. PICARON 57 ZN. MR. MAT-PICARONA BA M.GALBARINO
SALTO 5.FATAL FITZ 57 AL.FATALITY-J.FITZ L.GUARINO
SALTO 6.ANTONINA LARA 55 ZN.A.L.WARM-I.WILLIE R.GONZALEZ