Turf: 6 carreras el domingo 14 de mayo en la pista Turf Salteño.
La pista “Turf Salteño”, ubicada en Apolón y Costanera Norte,contará con seis carreras el domingo 14 de mayo. Las carreras:
1ª CARRERA DIST. 300 MTS. HORA: 12.
1. BEYACA 58 ZAINA BARBOZA SAN ANTONIO
2. SUPER CHIQUITO 58 ZAINO BORDENAVE B. BURTON
3. SACRIFICIO 58 OSCURO MORALES B. BURTON
4. TRANFORME 58 OSCURO YASURE B. WILLIAMS
2º CARRERA. DIST. 300 MTS. HORA: 13.
1.TERRIBLE 58 ZAINA CUENO CEIBAL
2. DURAZNITO 58 ZAINO MIDON DEFENSA
3. EL PUA 58 GATIADO MENONI AUTODROMO
4. LOCURA 58 TOSTADA DA SILVA B. ARTIGAS
5. MUÑECA 58 TOSTADA TABAREZ B. BURTON
6. LA NIÑA 58 TORDILLA RIVERO EL TERRIBBLE (Cond.)
3º CARRERA. DIST. 400 MTS. HORA: 14.
1. DON MARIO 58 TOSTADO PINTOS LA CHACRITA
2. TECLA 58 TOSTADO FERREIRA TROPEZON
3. GAITERO 58 ZAINO CECCHINI COL. 18 (Cond.)
4. NEBLINA 58 TOSTADA MEZETTA 4 BOCAS
5. MANOS BRUJAS 58 TOSTADO DE LOS SANTOS HIPODROMO
4ª CARRERA. DIST. 400 MTS. HORA: 15.
1. NORTEÑO 58 GATIADO MENDEZ B. UMPIERRI
2. GARABITO 58 ZAINO VIERA T. ARAPEY
3. CAMILO 58 ZAINO BARRIOS COL. 18
4. FUYICO DO POVO 58 ZAMIT SAMIT HIPODROMO
5ª CARRERA. DIST. 450 METROS. HORA: 16.
1.SALUDO 58 ZAINO GONZALEZ DON ATILLO
2.GAUCHO LADRON 58 ZAINO PINTOS VALENTIN(Cond.)
3.MERCOSUR 58 TOSTADO VIERA T. ARAPEY
4.CANDELA 58 ZAINA OLIVERA HIPODROMO
5.SAVORA 58 ZAINA DE LOS SANTOS HIPODROMO
6ª CARRERA. DIST. 450 MTS. HORA: 17.
1. FASERA SOY 58 COLORADA MIDON DEFENSA
2. PAMPITA 58 ZAINA RUBIDO SAN ANTONIO
3. SUPER RATON 58 ZAINO LIMA B. CEIBAL
4. MATADOR 58 ZAINO PINTOS DON ATILIO