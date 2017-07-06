Turf: 10 carreras contará en su programación el Hipódromo de Salto para el domingo 9 de julio.
El domingo 9 de julio se correrán diez carreras en el Hipódromo de Salto, con todo los detalles:
PRIMERA CARRERA. DISTANCIA 400 MTS. HORA: 8. PREMIO $ 5.000 INS.$ 500.-$ 500.-P. PREMIO Y $ 500 P. BOLETOS.
SALTO 1.DESPRECIADO EX) 57TS. S-P EX TECLA S. FERREIRA
SALTO 2.MOISES 57TS. S-P C. ACOSTA
SALTO 3.GRAN SAFA 55TS. S-P F. CECCHINI
SALTO 4.ASI GLAMUROSA 55ZN.ASIDERO-L.DESTEMIDA J. DE LOS SANTOS
SALTO 5.EL CHACAL 57AL. D.JUAN-HOSCA P. DA SILVA
COL. RUBIO 6.SALTINA 55TR. SALIDOR-T.TINA J. ALBORNOZ
SALTO 7.MARICRUZ 55TS. S-P F. MONTERO
SEGUNDA CARRERA DISTANCIA 400 MTS. HORA: 9. PREMIO $ 5.000.-INS.$ 500.-$ 500.-P. PREMIO Y $ 500 P. BOLETOS.
SALTO 1.POTRI EVRA 57ZN. P.GALLOP-BALITA A. OLIVERA
BELLA UNION 2.REMPLASANTE 57ZN. S-P E. BELEN
SALTO 3.GAITERO 57ZN. S-P F. CECCHINI
BELEN 4.LUQUETE 57Z N.LUTON-S.GABINA S. AUSTRIA
SALTO 5.CARPINCHA 55ZN. S-P Y. CABRERA
BELEN 6.LA POLILLA 55TS. S-P A. FINOZZI
PAYSANDU 7.ENCONTRADA 55ZN. S-P C. SILVEIRA
SALTO 8.TRAIDORA 55CL. S-P F. MONTERO
TERCER CARRERA. DISTANCIA 300 MTS. HORA: 10. PREMIO $ 5.000 INS.$ 500 $ 500. P. PREMIO Y $ 500 P. BOLETOS.
SALTO 1.STROM 57TS. S-P D. DALMAO
CONSTITUCION 2.OMER 57ZN. S-P M. COSTA
QUEBRACHO 3.BANDIDO 57TS. S-P L. ALMEIDA
COL.LAVALLEJA 4.RUBITO 57TS. S-P A. DUARTE
BELLA UNION 5.TROPERO 57CL. S-P F. TROCHE
ÑAQUIÑA 6.GLOBITO 57ZN. S-P L. GULARTE
RUTA 26 7. KIN RI 57ZN. S-P R. GARE
SAN ANTONIO 8.LA PAMPITA 57TS. S-P C. RUBIDO
CUARTA CARRERA DISTANCIA 300 MTS. HORA: 11. PREMIO $ 5.000 INS $ 500.-$ 500.-P. PREMIO Y $ 500 P. BOLETOS.
BELLA UNION 1.SOY CAPITO 59TS. S-P F. BARBOZA
BELLA UNION 2.MANCHITA 59TS. S-P F. RIVERO
PAYSANDU 3.NEGRO LINDO 57ZN. S-P C. LEFEBRE
PAYSANDU 4.REMANSO 57ZN. S-P R. DIAZ
COLONIA RUBIO 5.AQUILES 57ZN. S-P M. GUARINO
RUTA 26 6.ABELARDO 57CL. S-P R. GARE
BELLA UNION 7.SASTIFECHO 55ZN. S-P J. DIAZ
QUINTA CARRERA. DISTANCIA 400 MTS. HORA: 12. PREMIO $ 6.000 INS. $ 600.-$ 500.-P. PREMIO Y $ 500 P. JUEGO.
T. ARAPEY 1.MERCOSUR 57TS. S-P G. VIERA
SALTO 2.CATALEIA 57ZN. S-P R. DE LOS SANTOS
BELLA UNION 3.SAPO NEGRO 57ZN. S-P F. RIVERO
CONSTITUCION 4.TRIUNFO 57ZN. S-P M. COSTA
BELLA UNION 5.EURAFA 57CL. S-P F. YAQUEZ
BELLA UNION 6.MINI ALONE 57AL. AMJAAD-FLECHAME L. CAYETANO
PAYSANDU 7.DI EYE 57ZN. DJINN-P.EYE R. TABAREZ
SEXTA CARRERA. DISTANCIA 600 MTS. HORA: 13. PREMIO $ 7.000 INS $ 700.-$ 500.-P. PREMIO Y $ 500 P. BOLETOS.
SALTO 1.PERICASO DS 57AL.M.MANX-ROSAMOD J. SILVA
BELEN 2.PORTO NORTE 57AL.HERTAL-LA PORTUARIA S. AUSTRIA
SALTO 3.UBIRATAN 57AL. L.Y.BEST-UMARRAMA A. GONZALEZ
SALTO 4.MANGO LEADER 57AL.M.LEADER-MANGONERA P. DA SILVA
PAYSANDU 5.NAVIO 57AL. B.JUSTIN-NAIRA O. PORTO
SALTO 6.KENAN 57ZN. HITCHCOCK-K.ALLEY R. MALVASIO
PAYSANDU 7.GUARDIANA BABY 55AL.M.NIGHT-O.BABY G. ROTUNDO
PAYSANDU 8.MAJOR LADY 55M. LEADER-CAELIS O. ZAPATA
SÉPTIMA CARRERA. DISTANCIA.600 MTS. HORA: 14. PREMIO $ 7.000. INS. $ 700 $ 500 P. PREMIO Y $ 500 P. BOLETOS.
TACUAREMBO 1.GRAN BRITANICO 57ZN.BRITANIC-H.DATA J. COLOMBINO
TACUAREMBO 2.TANGO STORM 57AL.S.WARNING-M.JAM P. TEXEIRA
PAYSANDU 3.FLASH RED 57AL. P. FLASH-C.SOLSOLE C. LEFEBRE
BELEN 4.ENGRUPIDO SUN 57ZN. A.SUN-PELAGRA R. GONZALEZ
SALTO 5.DESTELLO 57AL. FERNANDO PO-DUILIA F. MONTERO
PAYSANDU 6.FALVACEO 57ZN. P.TAIO-MALVACEA J. BOUTRON
SALTO 7.ARETE 55ZN. A.SUN-MI MENSAJERA G. SANTANA
PAYSANDU 8.SANTA MARTA 55AL.D.GABINO-C.FITZ R. ARBALLO
OCTAVA CARRERA. DISTANCIA 600 MTS. HORA: 15. PREMIO $ 20.000.-INS.$ 2.000 (SIN FLETE).
SALTO 1. LUSTRADA 57ZN. LUTON-SONAR J. SAMIT
SALTO 1ª.INDOMITO 57ZN. INDOMINAJO-ASTILLA J. SAMIT
SALTO 2. EL PELAO 57ZN. SALIDOR-LA PELADILLA O. IFRAN
BELLA UNION 3. FLASH TEMERARIA 57AL.P.FLASH-CARLA D. FIRPO
BELEN 4. CARIÑO FLETE 57ZN.A.SUN-F.PRIMICIA G. SCELZI
BELEN 5. ARGOT 57ZN. A.SUN-PALMITA S. AUSTRIA
NOVENA CARRERA. DISTANCIA 600 MTS. HORA: 16. PREMIO $ 8.000 INS.$ 800.-$ 500.-P. PREMIO Y $ 500.P. BOLETOS.
SALTO 1.ANDANTE SPRING 57ZN.S.SPRING-MISS W. LIMA
SALTO 2.EL MISIL 57AL. S.SPRING-HAMMOCK J. DE LOS SANTOS
SALTO 3.MALEK 57AL. MARKETINERO-REMESERA J. SILVA
SALTO 4.MAQUI 57ZN. MR.MAT-LACOTTA R. GONZALEZ
PAYSANDU 5.LUZ RADIANCE 57ZN.S.LAWYER-RADIANCE R. ARBALLO
SALTO 6.AGUITA 55AL. MR.MAT-HISTORIETA P. MARQUEZ
PAYSANDU 7.REINA MARGARITA 55ZN.B.MEDIUM-T.ABOUT O. PORTO
DÉCIMA CARRERA DISTANCIA 600 MTS. HORA: 17.PREMIO $ 8.000 INS.$ 800.-$ 500.-P. PREMIO Y $ 500 P. BOLETOS.-
SALTO 1.MIRKO 57ZN. MARKETINERO-GENCIANA A. OLIVERA
SALTO 2.TESTAFERRO 57TR.RASPUTIN-LA ITZA R. GONZALEZ
SALTO 3.NANDA RAMP 55AL.N.RAMP-ARAMRAMA J. SILVA
TACUAREMBO 4.DOG SEGURA 55AL.T.O.T.DOG-WENDEN J. LEMOS
SALTO 5.TIA PIPA 55ZN. WRANGLER-LESIGIANA A. GONZALEZ
BELEN 6.MIMADA 55ZN. BROY-M.FITZ S. AUSTRIA
SALTO 7.STYLE FOSS 55AL. G.STYLE-N.FOSS D. GONZALEZ
NOTA: LOS COMPETIDORES TIENEN QUE ESTAR UNA HORA ANTES EN BOXES DE ESPERA.