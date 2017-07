Turf: 10 carreras contará en su programación el Hipódromo de Salto para el domingo 9 de julio.

Posted by

El domingo 9 de julio se correrán diez carreras en el Hipódromo de Salto, con todo los detalles:

PRIMERA CARRERA. DISTANCIA 400 MTS. HORA: 8. PREMIO $ 5.000 INS.$ 500.-$ 500.-P. PREMIO Y $ 500 P. BOLETOS.

SALTO 1.DESPRECIADO EX) 57TS. S-P EX TECLA S. FERREIRA

SALTO 2.MOISES 57TS. S-P C. ACOSTA

SALTO 3.GRAN SAFA 55TS. S-P F. CECCHINI

SALTO 4.ASI GLAMUROSA 55ZN.ASIDERO-L.DESTEMIDA J. DE LOS SANTOS

SALTO 5.EL CHACAL 57AL. D.JUAN-HOSCA P. DA SILVA

COL. RUBIO 6.SALTINA 55TR. SALIDOR-T.TINA J. ALBORNOZ

SALTO 7.MARICRUZ 55TS. S-P F. MONTERO

SEGUNDA CARRERA DISTANCIA 400 MTS. HORA: 9. PREMIO $ 5.000.-INS.$ 500.-$ 500.-P. PREMIO Y $ 500 P. BOLETOS.

SALTO 1.POTRI EVRA 57ZN. P.GALLOP-BALITA A. OLIVERA

BELLA UNION 2.REMPLASANTE 57ZN. S-P E. BELEN

SALTO 3.GAITERO 57ZN. S-P F. CECCHINI

BELEN 4.LUQUETE 57Z N.LUTON-S.GABINA S. AUSTRIA

SALTO 5.CARPINCHA 55ZN. S-P Y. CABRERA

BELEN 6.LA POLILLA 55TS. S-P A. FINOZZI

PAYSANDU 7.ENCONTRADA 55ZN. S-P C. SILVEIRA

SALTO 8.TRAIDORA 55CL. S-P F. MONTERO

TERCER CARRERA. DISTANCIA 300 MTS. HORA: 10. PREMIO $ 5.000 INS.$ 500 $ 500. P. PREMIO Y $ 500 P. BOLETOS.

SALTO 1.STROM 57TS. S-P D. DALMAO

CONSTITUCION 2.OMER 57ZN. S-P M. COSTA

QUEBRACHO 3.BANDIDO 57TS. S-P L. ALMEIDA

COL.LAVALLEJA 4.RUBITO 57TS. S-P A. DUARTE

BELLA UNION 5.TROPERO 57CL. S-P F. TROCHE

ÑAQUIÑA 6.GLOBITO 57ZN. S-P L. GULARTE

RUTA 26 7. KIN RI 57ZN. S-P R. GARE

SAN ANTONIO 8.LA PAMPITA 57TS. S-P C. RUBIDO

CUARTA CARRERA DISTANCIA 300 MTS. HORA: 11. PREMIO $ 5.000 INS $ 500.-$ 500.-P. PREMIO Y $ 500 P. BOLETOS.

BELLA UNION 1.SOY CAPITO 59TS. S-P F. BARBOZA

BELLA UNION 2.MANCHITA 59TS. S-P F. RIVERO

PAYSANDU 3.NEGRO LINDO 57ZN. S-P C. LEFEBRE

PAYSANDU 4.REMANSO 57ZN. S-P R. DIAZ

COLONIA RUBIO 5.AQUILES 57ZN. S-P M. GUARINO

RUTA 26 6.ABELARDO 57CL. S-P R. GARE

BELLA UNION 7.SASTIFECHO 55ZN. S-P J. DIAZ

QUINTA CARRERA. DISTANCIA 400 MTS. HORA: 12. PREMIO $ 6.000 INS. $ 600.-$ 500.-P. PREMIO Y $ 500 P. JUEGO.

T. ARAPEY 1.MERCOSUR 57TS. S-P G. VIERA

SALTO 2.CATALEIA 57ZN. S-P R. DE LOS SANTOS

BELLA UNION 3.SAPO NEGRO 57ZN. S-P F. RIVERO

CONSTITUCION 4.TRIUNFO 57ZN. S-P M. COSTA

BELLA UNION 5.EURAFA 57CL. S-P F. YAQUEZ

BELLA UNION 6.MINI ALONE 57AL. AMJAAD-FLECHAME L. CAYETANO

PAYSANDU 7.DI EYE 57ZN. DJINN-P.EYE R. TABAREZ

SEXTA CARRERA. DISTANCIA 600 MTS. HORA: 13. PREMIO $ 7.000 INS $ 700.-$ 500.-P. PREMIO Y $ 500 P. BOLETOS.

SALTO 1.PERICASO DS 57AL.M.MANX-ROSAMOD J. SILVA

BELEN 2.PORTO NORTE 57AL.HERTAL-LA PORTUARIA S. AUSTRIA

SALTO 3.UBIRATAN 57AL. L.Y.BEST-UMARRAMA A. GONZALEZ

SALTO 4.MANGO LEADER 57AL.M.LEADER-MANGONERA P. DA SILVA

PAYSANDU 5.NAVIO 57AL. B.JUSTIN-NAIRA O. PORTO

SALTO 6.KENAN 57ZN. HITCHCOCK-K.ALLEY R. MALVASIO

PAYSANDU 7.GUARDIANA BABY 55AL.M.NIGHT-O.BABY G. ROTUNDO

PAYSANDU 8.MAJOR LADY 55M. LEADER-CAELIS O. ZAPATA

SÉPTIMA CARRERA. DISTANCIA.600 MTS. HORA: 14. PREMIO $ 7.000. INS. $ 700 $ 500 P. PREMIO Y $ 500 P. BOLETOS.

TACUAREMBO 1.GRAN BRITANICO 57ZN.BRITANIC-H.DATA J. COLOMBINO

TACUAREMBO 2.TANGO STORM 57AL.S.WARNING-M.JAM P. TEXEIRA

PAYSANDU 3.FLASH RED 57AL. P. FLASH-C.SOLSOLE C. LEFEBRE

BELEN 4.ENGRUPIDO SUN 57ZN. A.SUN-PELAGRA R. GONZALEZ

SALTO 5.DESTELLO 57AL. FERNANDO PO-DUILIA F. MONTERO

PAYSANDU 6.FALVACEO 57ZN. P.TAIO-MALVACEA J. BOUTRON

SALTO 7.ARETE 55ZN. A.SUN-MI MENSAJERA G. SANTANA

PAYSANDU 8.SANTA MARTA 55AL.D.GABINO-C.FITZ R. ARBALLO

OCTAVA CARRERA. DISTANCIA 600 MTS. HORA: 15. PREMIO $ 20.000.-INS.$ 2.000 (SIN FLETE).

SALTO 1. LUSTRADA 57ZN. LUTON-SONAR J. SAMIT

SALTO 1ª.INDOMITO 57ZN. INDOMINAJO-ASTILLA J. SAMIT

SALTO 2. EL PELAO 57ZN. SALIDOR-LA PELADILLA O. IFRAN

BELLA UNION 3. FLASH TEMERARIA 57AL.P.FLASH-CARLA D. FIRPO

BELEN 4. CARIÑO FLETE 57ZN.A.SUN-F.PRIMICIA G. SCELZI

BELEN 5. ARGOT 57ZN. A.SUN-PALMITA S. AUSTRIA

NOVENA CARRERA. DISTANCIA 600 MTS. HORA: 16. PREMIO $ 8.000 INS.$ 800.-$ 500.-P. PREMIO Y $ 500.P. BOLETOS.

SALTO 1.ANDANTE SPRING 57ZN.S.SPRING-MISS W. LIMA

SALTO 2.EL MISIL 57AL. S.SPRING-HAMMOCK J. DE LOS SANTOS

SALTO 3.MALEK 57AL. MARKETINERO-REMESERA J. SILVA

SALTO 4.MAQUI 57ZN. MR.MAT-LACOTTA R. GONZALEZ

PAYSANDU 5.LUZ RADIANCE 57ZN.S.LAWYER-RADIANCE R. ARBALLO

SALTO 6.AGUITA 55AL. MR.MAT-HISTORIETA P. MARQUEZ

PAYSANDU 7.REINA MARGARITA 55ZN.B.MEDIUM-T.ABOUT O. PORTO

DÉCIMA CARRERA DISTANCIA 600 MTS. HORA: 17.PREMIO $ 8.000 INS.$ 800.-$ 500.-P. PREMIO Y $ 500 P. BOLETOS.-

SALTO 1.MIRKO 57ZN. MARKETINERO-GENCIANA A. OLIVERA

SALTO 2.TESTAFERRO 57TR.RASPUTIN-LA ITZA R. GONZALEZ

SALTO 3.NANDA RAMP 55AL.N.RAMP-ARAMRAMA J. SILVA

TACUAREMBO 4.DOG SEGURA 55AL.T.O.T.DOG-WENDEN J. LEMOS

SALTO 5.TIA PIPA 55ZN. WRANGLER-LESIGIANA A. GONZALEZ

BELEN 6.MIMADA 55ZN. BROY-M.FITZ S. AUSTRIA

SALTO 7.STYLE FOSS 55AL. G.STYLE-N.FOSS D. GONZALEZ

NOTA: LOS COMPETIDORES TIENEN QUE ESTAR UNA HORA ANTES EN BOXES DE ESPERA.