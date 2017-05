Suspendido: el Baby Fútbol, el Senior, los Juveniles, la Sub 23 de la “C” y la Reserva de la “B”.

Debido al mal estado de las canchas la Liga Salteña de Fútbol suspendió la actividad del Consejo Único Juvenil (Sub 15 y 18), la Sub 23 de la divisional C y las reservas de la divisional B.

También La Liga Salteña de Baby Fútbol suspendió la actividad de 6 a 12 años para este sábado 27 y la liga de Fútbol Senior tampoco jugará, por lo que el clima una vez más afectó la actividad deportiva en nuestra ciudad.