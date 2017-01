Soledad Marazzano: “El aumento de las tarifas públicas existió toda la vida a esta altura del año”.

La exitosa contadora Soledad Marazzano canto las cuarenta en las redes sociales:

El aumento de las tarifas públicas existió toda la vida a esta altura del año.

Lo que nunca se vio es un IVA tan bajo, ventaja que alcanza a todos.

Cuando en 2002 le aumentaban a los jubilados un 3%, la inflación era más de un 25%. Ahora las jubilaciones aumentarán un 11% y la inflación alcanza solo a un 8%.

Las tarifas aumentan menos que la inflación y los sueldos y pasividades mucho más que las tarifas.

La economía del vencidario, de Brasil y Argentina no ha crecido. Uruguay no ha parado, su crecimiento es continuo.

No personalicemos los logros si no quieren. Las conquistas son del FA y su programa de gobierno.. No son pensando en unos pocos. Los avances se piensan, se planifican y se logran pensando en todos los uruguayos.

Uruguay no se detiene!!