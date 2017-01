SOBRE EL DESAFUERO DE COUTINHO: LACALLE POU Y EL 72% QUIEREN QUE LOS LEGISLADORES NO TENGAN “CORONITA”.-

En publicaciones anteriores hemos hecho referencia a la posibilidad de que el ex intendente Germán Coutinho, pierda los fueros por los que se encuentra amparado y llegue a ser Juzgado en caso de que se compruebe algún delito en su período de gobierno.- Sabido es, que la Auditoría que ordenó realizar el actual Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, habría arrojado como resultado un sinfín de irregularidades.- Por tal motivo, y ante todos los comentarios que se han dicho respecto de la pérdida de los Fueros, nuestros portal, 10minutos.com.uy ha realizado la siguiente investigación:

Los fueros son una garantía cuyo objetivo es proteger la labor de Senadores y Diputados.- Lo que se busca es permitirles que realicen su tarea sin ser interrumpidos por accionar de personas mal intencionadas, que pudieran llegar a hacer denuncias sin fundamentos solamente para distraerlos de sus funciones.-

Dicho esto, el desafuero, es el retiro de esa protección o garantía.- Este instituto se encuentra regulado en la Constitución, en el artículo 114 y 93.-

En resumen, el 114 expresa que desde la elección hasta el cese, los legisladores no pueden ser acusados penalmente, a no ser por los delitos que se mencionan en el artículo 93.- Este precepto, permite que se presenten acusaciones pero ante la Cámara a la que pertenezca el legislador; y si ésta por una mayoría de 2/3 de votos entiende que hay causa, lo derivará al Tribunal competente (si la denuncia se presentara ante un juez, éste tendría que abstenerse de dictaminar hasta que la Cámara se expida al respecto).-

Según una publicación de Diario El Observador, de Junio de 2015: “A finales de 2011, cuando cumplía funciones como presidente de la cámara baja, Lacalle Pou presentó un proyecto de ley para evitar que sus pares se valgan de los fueros con la finalidad de eludir sus responsabilidades ante el Poder Judicial” y en una audición radial de febrero de 2016 Lacalle Pou argumentó: “que la Cámara de Diputados, o de Senadores, tenga que decidir si este legislador va a la Justicia o no, no nos parece ni lógico, ni nos parece que corresponda en estos tiempos que estamos viviendo”. “Si cualquier hijo de vecino incumple la ley y la paga, ya sea civil o penalmente, de la misma manera, o más aún, debemos ser responsables quienes manejamos la cosa pública. Y no tener coronita”.-

De la nota referida precedentemente, surge que según una encuesta realizada por Equipos Mori, el 72% apoya la propuesta de Lacalle Pou.-