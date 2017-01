Siniestro de tránsito en Uruguay y L. A. de Herrera

Posted by

En calle Uruguay esquina Luis Alberto de Herrera, protagonizado por la camioneta matrícula HAM1000, conducida por un masculino mayor quien circulaba por calle URUGUAY con dirección al oeste y al estar en la intersección con calle LUIS ALBERTO HERRERA, observa el semáforo que cambia a verde a su circulación, por lo que continua la marcha y en esas circunstancias se le cruza por delante una camioneta, que venia por calle MISIONES con dirección al norte y debido a la proximidad no pudo evitar la colisión con éste vehículo, deteniendo la marcha y prestando asistencia, junto con su acompañante. Por otra parte la camioneta matricula HBH783, conducida por una femenina mayor, circulaba por calle MISIONES al norte, al llegar próximo a la intersección con calle URUGUAY, continúa la marcha con luz de semáforos en color verde a su favor y entra en colisión con otra camioneta, la cual circulaba por calle URUGUAY al oeste. Averiguado un masculino mayor, manifestó que próximo a la hora 15:00 dejó estacionada la camioneta matrícula HAY685 por calle LUIS ALBERTO HERRERA con dirección norte, entre calles URUGUAY y BRASIL, cuando próximo a la hora 21:05 le dan aviso que su camioneta había sido colisionada. A su vez averiguado otro masculino manifestó que próximo a la hora 20:45 dejó estacionado su auto matrícula HBE738 junto al cordón oeste, de calle LUIS ALBERTO HERRERA, con dirección norte entre calles URUGUAY y BRASIL, cuando al regresar próximo a la hora 21:45 se percata que habían colisionado su vehículo. No se encontraron testigos presenciales. Resultaron politraumatizadas Leves la conductora y la acompañante del otro vehículo. Concurrió Policía Científica efectuando relevamiento en el lugar y vehículos. Consultada la Sra. Juez Sub. Rogante dispuso: NOTIFICAR PARA MÉDICO FORENSE SIN URGENCIA A LOS LESIONADOS, SE CONSULTE SI HAY CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL LUGAR, ENTREGA DE VEHÍCULOS. Intervino Brigada de Transito.