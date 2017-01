Siniestro de tránsito en Gdor De Viana y Juan H. Paiva

En Avenida GOBERNADOR DE VIANA y próximo a Juan H.Paiva ocurrió un siniestro de transito, protagonizado por la moto Winner Biz, matrícula HKZ989, conducida por un masculino mayor quien circulaba por Avenida GOBERNADOR DE VIANA al sur y al pasar la intersección con calle JUAN H. PAIVA y estar próximo a la loma existente en el lugar, un taxi que se encontraba detenido, gira de forma imprevista en U, no pudiendo evitar la colisión debido a la proximidad cayendo al pavimento. Resultando Politraumatizado Leve. Por otra parte el auto Volkswagen matrícula HTX106, conducido por un masculino mayor, circulaba por Avenida. GOBERNADOR DE VIANA al sur y al pasar la intersección con calle JUAN H. PAIVA enciende el señalero y mira por su espejo retrovisor, al no ver a nadie comienza a realizar una maniobra de giro en U. En ese momento y de forma imprevista es colisionado por una moto que circulaba en su mismo sentido y dirección. Detiene la marcha y le presta asistencia a la contraparte. No se localizó testigos. Concurrió Policía Científica. Consultada la sra. Juez Actuante dispuso:FORENSE PARA EL LESIONADO, ACTA A LOS INVOLUCRADOS, ENTREGA DE VEHÍCULOS. Intervino Brigada de Transito.