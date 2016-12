Siniestro de tránsito en Av. Barbieri y Blanes

En Avenida Barbieri y Blanes, ocurrió un siniestro de transito, protagonizado por la moto marca Yumbo modelo Eco 70 matricula HIX853,conducida por un masculino mayor quien circulaba por Avenida Barbieri con dirección al oeste por la corriente norte, al llegar a la intersección con calle Blanes de forma imprevista se le cruza a su circulación un auto que circulaba por esta ultima al norte no pudiendo evitar la colisión. Por otra parte el auto marca Citroen modelo C-elysee, matricula SBU4416, conducido por un masculino mayor circulaba or calle Blanes al norte y al llegar a la intersección con Avenida Barbieri observa la circulación de la corriente sur al no ver a nadie continua la marcha hasta el cantero central y entre para y observa la circulación de la corriente norte y al no ver a nadie continua la marcha y cuando esta realizando el cruce siente un ruido y observa por el espejo retrovisor a un motonetista caído, detiene la marcha y le presta asistencia. Resultando Politraumatizado Leve. Concurrió Policía científica. Consultado el Magistrado dispuso : entrega de vehículos. Intervino Brigada de Transito.