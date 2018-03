Sergio García Da Rosa (Descentralización) “En Valentín no están cumpliendo con lo que exige la ley de descentralización”.

El director de descentralización de la Intendencia de Salto, Sergio García Da Rosa se refirió a la actualidad dentro de su sector en la comuna, en primer lugar hizo referencia al municipio de San Antonio “San Antonio es un municipio que trabaja muy bien, con Martín Barla hemos tenido una buena relación, es un alcalde que trabaja mucho y tiene buenas iniciativas”.

En referencia al Municipio de Rincón de Valentín indicó “El alcalde no está cumpliendo con algo que está acordado, el alcalde y el municipio no han hecho rendición de cuentas sobre los recursos que fueron depositados. Valentín no cumplió. Nosotros no tenemos problemas en ayudarlos. Tenemos que ser responsables en los compromisos de gestión, que sean realizables para que todos los municipios reciban la partida del literal C. No están cumpliendo con lo que exige la ley de descentralización”.

“Valentín tenía que elaborar el Plan Operativo Anual para habilitar las partidas del año. Valentín no cumplió con nada de eso. Nosotros en dos años colaboramos muchísimo. Es el único Municipio que está con dificultades” remarcó.

“Con Tabaré Leivas no he hablado, en noviembre o diciembre le dijimos lo que había que hacer en el programa operativo. Me parece que en este caso sería de orden que dirigentes del Partido Colorado conversen con el para saber que sucede” dijo.

“Me gustaría que eso funcione, los compromisos de gestión no fueron cumplidos. Hay una rispidez entre los concejales y el alcalde de Valentín” agregó.