SE VIENE LA NOCHE!!! ¿Dónde están los 18 millones?

Todos los lectores saben, que desde que se comenzaron a mostrar algunos datos y que pudimos acceder a fuentes y documentos que permiten informar sobre las mentiras y manipulaciones de Vamos Salto y sus socios nacionalistas e independientes en el gobierno, la realidad ha superado a cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado que pasaba. Recordando una frase popular, es justo decir que, “la realidad ha superado a la ficción”, ampliamente agregamos humildemente nosotros.

En esta ocasión y siguiendo con la información sobre los famosos fideicomisos, hubo un dato que nos ha llamado poderosamente la atención y queremos compartir con ustedes. Los informados lectores deben saber que los fideicomisos se han identificado con números y algunos nombres.

En este caso, la situación a tratar es la del fideicomiso I. En esta solicitud de dinero, el argumento para el pedido fue la realización de obras; algo que a simple vista no tendría problemas; pero de la suma pedida, a la justificación del gasto, hay una diferencia de $18.453.367. Este elevadísimo número de dinero sobró, quedó a favor de la intendencia, pero, o casualidad, se desconoce totalmente el rumbo que tomó la plata.

Todo lo recibido por fideicomiso, debería ir a cuentas apartes, donde se deposita lo otorgado y su ejecución es específica según lo depositado. Lo que ocurrió durante el período Coutinho-Compas-Barreiro-Eguiluz, es que el dinero fue a una única cuenta, por lo que no se tuvo control alguno de los gastos y lo que se pedía para una cosa era gastado en otra, generando cualquier tipo de interrogantes. La mayor interrogante pensamos que surge durante la campaña electoral y la millonaria inversión que se realizó para juntar votos.

Entre las obras planteadas por el fideicomiso I, figuran obras como la “Construcción del Parque Sauzal”, algo que hasta hoy no sabemos que es, o que era lo que se buscaba hacer, porque no existe proyecto alguno que permita conocer la obra. Tampoco hay proyecto ni se ve inversión alguna, de la propuesta de reforma de lo que se llamó “Vieja estación”; donde se dijo que la remodelación del espacio era para el desarrollo de actividades culturales.

Nada de esto se pudo encontrar ni ver en el lugar. Todo sigue como estaba y no hubo ninguna inversión visible. La pregunta sigue siendo ¿Dónde está la plata? ¿En que se gastó todo lo que se pidió? ¿Qué respuesta tiene Coutinho y aquellos que integraron su equipo de gobierno sobre esto?

Corresponde a quien ocupó la dirección de obras, Eduardo Minutti dar las explicaciones correspondientes a todos los salteños ávidos de respuesta. Deberían por su propia dignidad salir ya a contestarnos ¿En qué se invirtió lo qué figuraba en el fideicomiso? ¿Por qué se desviaron los fondos?