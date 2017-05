Se realizó el primer taller de producción de Terracemento en Pueblo Olivera

Posted by

Este 2017 a través de los espacios de Coordinadoras Rurales que lleva mes a mes a distintas localidades del interior el equipo de Desarrollo Social, se inició el proyecto de Terracemento.

Según explica la directora del Departamento de Desarrollo Social, Lic. María Soria, esto “es una necesidad para las familias, sobre todo del interior, ya que solamente está el Plan Mevir y no todas las familias pueden acceder porque no reúnen ciertas características económicas para ser beneficiarias y no pueden pagar la cuota”.

“Es por esto que desde el Departamento de Desarrollo Social junto a los técnicos de vivienda Felipe Mutti y Diego Ferreira, además del equipo social, se viene trabajando en dos municipios y en la localidad de Pueblo Olivera donde ya se realizó el primer taller de producción de terracemento”.

María Soria manifiesta que “las primeras seis familias que van hacer beneficiarias de este proyecto pertenecen al Municipio de Colonia Lavalleja y, junto al alcalde Diego Henderson -quien apoya este proyecto- se logró comenzar la producción del mismo con el acompañamiento de Intendencia”.

La directora de Desarrollo Social, informa que “para el día 23 y 25 de mayo, los talleres comenzarían en Belén y Constitución junto a varias familias en situación de vulnerabilidad social como desalojo o situación de agregados en condiciones de hacinamiento”.

La jerarca asegura que “este es un proyecto ambicioso, de bajo costo y según la evaluación técnica social reúne las condiciones para llevarlo al interior del Departamento y trabajar con los interesados para dar respuestas más concretas a las familias”.

“Para esta administración a cargo del intendente Andrés Lima, el compromiso de la descentralización no es solo un discurso, por eso se llevan adelante políticas sociales que llevan a la acción y movimiento en las diferentes localidades de nuestro Departamento”.