Se presentó la octava unidad recuperada del transporte urbano de pasajeros

La actual administración departamental, encabezada por el Dr. Andrés Lima, continúa con las tareas de recuperación de unidades del transporte urbano de pasajeros .

En la oportunidad de presentar las mejoras en la unidad Nº 219, Manuel Lluberas, integrante del equipo de mecánicos del taller de la Unidad Ómnibus, dijo que “esta unidad fue recuperada prácticamente en un cien por ciento: mecánica, electricidad, suspensión, transmisión, pintura, cubiertas, frenos. Es un esfuerzo del personal de talleres y un orgullo para todos nosotros”. Lluberas agregó que el objetivo es “seguir con esta tarea para dejar todas las unidades en condiciones óptimas”.

El jefe de la Unidad Ómnibus, Jaime Cáceres, expresó su satisfacción y destacó el trabajo en equipo, “desde los funcionarios administrativos a los mecánicos y talleristas, que es lo que permite llevar adelante la recuperación de estas unidades”. Cáceres agregó que “continuaremos en esta línea de trabajo ya que el gran esfuerzo de todos permite que esto sea una realidad”.

OPERATIVO BUS SEGURO

Por su parte, el director general de Hacienda de la Intendencia, Gustavo Chiriff, destacó la puesta en marcha “del operativo llamado ‘Bus seguro’, en conjunto con la policía, los funcionarios y el sindicato de ADEOMS. A raíz de algunos acontecimientos sucedidos, de público conocimiento, el operativo da la seguridad necesaria para pasajeros y conductores cobradores, con agentes de policía que viajan en los ómnibus y con Jefatura de Policía coordinando acciones en zonas conflictivas”.

Chiriff puntualizó que desde la Intendencia se está “analizando la posibilidad de un nuevo sistema de compra de pasaje con tarjeta o boletera, buscando incorporar tecnología que nos permita sacar el dinero en efectivo que hoy manejan los choferes. A eso sumamos cámaras de seguridad y la evaluación de los recorridos de algunas líneas buscando optimizar los mismos sin que corran riesgos los trabajadores”. Esto se va a reforzar con “la llegada de las nuevas unidades, un total de 12, que van a traer esta tecnología incorporada”.

El Intendente de Salto, Andrés Lima, recordó que se trata de la octava unidad recuperada en talleres, y que “en su mayor parte eran unidades que no estaban ofreciendo servicio o lo hacían en forma precaria. En el caso particular de esta unidad Nº 219, hacía más de un año que no circulaba. Hoy tenemos entre 35 y 38 unidades en la calle brindando un servicio muy importante para cerca de un millón de pasajeros mensuales que utilizan el servicio”.

Recordó que las mejoras en la unidad de Ómnibus “van de la mano con las mejoras en las condiciones de trabajo de los funcionarios y en la atención a los usuarios. Actualmente se están recuperando dos espacios físicos donde se va a instalar una herrería y una gomería, para optimizar los recursos y que la flota día a día vaya mejorando”. Lima mencionó también que “el manejo económico prolijo y responsable de las finanzas de la Intendencia es clave para lograr esto. La primera medida social es una buena economía porque es la forma en que se pueden llevar adelante este tipo de inversiones y tareas que redundan en mejores servicios para la población de Salto”.