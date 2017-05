Se elevó a 57 el número de familias desplazadas por la creciente del río Uruguay

El Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED), informa que con la cota 12,25 metros, la cantidad de familias que tuvieron que abandonar sus hogares aumentó.

En el informe de este sábado a la hora 19, se da cuenta que son 57 familias afectadas, un total de 193 personas.

EVACUADOS – 23 personas: 10 mayores y 13 menores.

EVACUADOS EN CARPAS – 66 personas: 35 mayores y 31 menores.

AUTO-EVACUADOS – 104 personas: 61 mayores y 43 menores.

Según lo informado por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se prevé que para este domingo no haya variantes y el nivel del río frente al Puerto de Salto, no superaría los 12,30 metros y la cota del lago tenderá a los 35,10 metros.

Se reitera a las personas que están en la cota 12,30 se comuniquen con tiempo con el CECOED al teléfono 473 27359 y no esperen hasta último momento para la evacuación.