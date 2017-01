Se cumplieron los dos primeros días de gira del Intendente Andrés Lima por las distintas localidades del interior del departamento

Tal como se había anunciado, el Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, acompañado de varios directores de su equipo de gobierno se encuentra realizando una gira por el interior del departamento, recorriendo distintas localidades en un mano a mano con los habitantes de cada rincón del interior profundo.

No es algo nuevo para el jefe comunal, ya que esta gira del mes de enero, la realiza en lo particular desde el año 2011 de manera ininterrumpida y cada domingo durante todo el año visita localidades del interior tano municipalizadas como no municipalizadas.

COMIENZO

El intendente Lima acompañado por integrantes de su equipo de gobierno, entre los cuales se encuentran en estos primeros días la directora de Desarrollo Social, María Soria; el director de Obras, Elbio Machado junto al coordinador, Alvaro Gómez; el director de Servicios Públicos, Nicolás Palacios y el coordinador, Daro González.

El miércoles 4 de enero, partió el primer grupo desde Salto encabezado por el propio jefe comunal donde realizaron una parada en Rincón de Valentín, allí fueron recibidos por el funcionario Martín Iturria y se dejaron refrescos y juegos para el festival del Día de los Reyes Magos que se realizó este viernes 6.

El jueves 5 a primera hora de la mañana ya comenzó la recorrida en la localidad de Migliario donde estuvo acompañando a la delegación el Alcalde del Municipio de Colonia Lavalleja, Diego Henderson. A partir del mes de febrero se estará comenzando con el arreglo de las calles internas de Puebo Migliaro con trabajos de base, recarga con tosca y bacheo. La delegación hizo un alto en Colonia Lavalleja para ver la maquinaria vial que la Intendencia destinó al Municipio.

SARANDÍ DE ARAPEY

Este viernes 6, se visitaron varias localidades culminando con una reunión en la localidad de Sarandí de Arapey con las 11 familias a las cuales se les reconstruyó sus casas tras verse afectadas por el temporal que azotó la zona en la madrugada del 16 de octubre del pasado año 2016. En aquella oportunidad, rápidamente en la misma mañana el Intendente Andrés Lima se trasladó al lugar con integrantes con directores y funcionarios de los departamentos de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Social para evaluar la situación y brindar una respuesta a los pobladores.

Allí se vieron afectadas 11 viviendas que tuvieron que ser reconstruidas, la Intendencia de Salto aportó el material y el Municipio de Colonia Lavalleja, los funcionarios.