RUBEN CHAGAS QUIEN FUE LA VOZ OFICIAL DE COUTINHO LES CANTA LAS 40.

En los últimos días quien fuera la voz oficial del ex Intendente Germán Cotinho hizo catarsis en las redes sociales y canto las 40 tal cual nos tiene acostumbrado uno de los mejores locutores del interior del País, mira aquí parte de la publicación:

Ya me está cansando leer tantas boludeces contra el actual intendente Dr Lima; hay que dejarlo laburar ya habrá tiempo para juzgar su gestión.-

Aclaro para la barra que está nerviosa:

Yo no estoy trabajando en la intendencia, tengo tres laburos hace años, y el que me conoce sabe muy bien.- Si la intendencia pasada me dio trabajo habrá sido porque mi trabajo le servía.-

Lo otro que me pregunto es mucho más complicado:

QUIÉN HECHÓ A LA GENTE ?

QUIÉNES VOTARON EN LA JUNTA PARA DESPEDIRNOS?

NO FUERON LOS EDILES COLORADOS TAMBIÉN?

PORQUÉ NO NOS APOYARON?

QUIÉN DIO LA ORDEN DE DEJARNOS A LA DERIVA?

Por último, hoy hacen lo que antes se quejaban que le hacían a Germán.-

POR FAVOR!!! DEJEN TRABAJAR AL HOMBRE Y CUANDO SEA LA CAMPAÑA ELECTORAL HAGAN POLÍTICA.-

Se dicen tantas estupideces de mi…

Aquí va una: Que un hijo mío entró en la intendencia: les aclaro que Miguel trabaja en canal 4 de Montevideo, Elena es maestra, Mathias y Luis trabajan en el Ministerio del Interior, Nicolás con Sabarroz en sonidos y la más pequeña está en cuarto año del liceo.-

Averiguar no es delito hablar al pedo queda feo.-

Que me nieguen si los ediles colorados no VOTARON en la junta para dejar las manos libres para que nos echen; que me lo demuestren.-

Es mi pensamiento y nadie me lo va a cambiar.-

Yo no me di vuelta, veo las cosas distintas a ustedes.-