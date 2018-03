Robert De Niro calificó de “idiota” a Donald Trump

Mientras el Presidente estadounidense hacía su primera visita oficial a Los Ángeles, el actor arremetió contra él durante un evento educativo.

Según informa Variety, en su discurso De Niro dijo que “los estudios universitarios son importantes, pero estudios sin humanidad es ignorancia. Mirad a nuestro presidente. Fue a la Universidad de Pennsylvania, tuvo una educación de calidad, pero aun así es un idiota”.

Cuando la audiencia escuchó el nombre de Donald Trump abucheó y De Niro añadió que “carece de cualquier humanidad o compasión. Por supuesto, tuvo que superar la maldición de crecer siendo rico y mimado, quizá eso tuvo algún efecto”.

“Permanecer callado frente a semejante villano es ser cómplice, y es especialmente apropiado esta noche porque Trump trata la educación como un problema, como una forma de sacar beneficio”, aseguró el actor.

De Niro finalizó su intervención añadiendo que “en claro contraste con el mundo de Trump de deshonestidad y codicia, esta noche celebramos la generosidad y devoción”. La audiencia se puso en pie y ovacionó al actor.

No es la primera vez que el protagonista de Toro Salvaje carga contra el presidente, al que en 2016 llamó “cerdo”, “perro”, “descaradamente estúpido”, y añadió que le “encantaría darle un puñetazo”. Además, ha participado en concentraciones en su contra junto a otras personalidades como Alec Baldwin, Mark Ruffalo, Sally Field o Michael Moore.

(con información de Europa Press)