Repasando la conexión (por el Dr. Álvaro Lima, Frente Amplio de Salto)

La visibilidad de la reparación y acondicionamiento de calles y avenidas en nuestra ciudad rompe los ojos. En distintos lugares, cualquier transeúnte puede toparse con personal y maquinaria de la comuna en plena actividad. La agenda marca el paso y los temporales de lluvias suelen recargar el esfuerzo.

Pero todo lo vale tratándose del bienestar de la comunidad. Y así nos encontramos con una demanda que por momentos, embiste con un inusitado desafío.

Hace unos días, desde el departamento general de Obras de la comuna, se daba a conocer acerca de los avances en la recuperación del camino de la Costanera Norte; que conlleva a la desembocadura del Arroyo San Antonio. Ese tramo final del paseo dominical que se había vuelto oscuro para la memoria y descolorido, ahora contará con una vía de tránsito ensanchada, cómoda y lógicamente adherida a lo socializante que trae todo paseo.

Pero lo que no se puede ver, es quizá, aquello que no está tan al alcance. Y nos referimos al repaso de la caminería rural. Un verdadero hábito para la actual administración. Las inclemencias y arrastre de las aguas ocasionan muchas dificultades.

Por estos días un equipo vial se encuentra trabajando en la Ruta Jones, un corredor que conecta los pueblos del sur hasta el hogar de Leguisamo en Arerunguá. De oeste a este se irán desarrollando los trabajos, en una extensa jurisdicción que no está bajo el amparo de los municipios. Se comenzó con una intervención en las calles internas de pueblo Laureles.

Más al norte, cruzando la 31 e internándose en el centro de los recursos, resuena todavía una solicitud madurada por la comisión fomento de Guaviyú de Arapey. Un hallazgo de enlace de dos mundos: Colonia Lavalleja y Mataojo.

Una postergación de gobierno de unos 70 años. Esta vez, se resolvió escuchar. Dejarse aconsejar para satisfacer necesidades de interés común. Es que éste gobierno departamental practica la cercanía con la gente. Su gente.

El Paso Nuevo cruza el río Arapey en forma difusa. Allí, no hay puente ni calzada, ha negado el tránsito de los pobladores de Lavalleja y dificulta el traslado hacia Mataojo. Obliga a buscar la vueltita.

Equipo técnico, personal y el coordinador de Obras estuvieron en el lugar. Evaluaron y planificaron la viabilidad de construir una calzada. Observaron el cauce de las aguas y opinaron los lugareños. Verdadero puente común.

Esta obra beneficia a varios pueblos: Guaviyú, Russo, Cuchilla, Cerro Chato, Paso Cementerio, el postergado histórico Levitán, Quintana, Pepe Núñez y Fernández.

La conexión tiene muchas formas. Pensamos y transmitimos esa conjunción de material y trabajo para provocar una obra en bien de todos.

Hoy creemos en la otra química. Esa que enlaza pareceres y opiniones. Hay otra conectividad, si escuchamos y dejamos que nos sugieran. La misma que derribará, 70 años de encierro.