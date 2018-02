Radio Arapey a todo pedal: todas las etapas de Rutas de América en vivo por la 1450 AM.

Las Rutas de América 2018 se trasmitirán en vivo a través de AM 1450 Radio Arapey, quien estará integrando la gran cadena a nivel país que llevará a todos los rincones todo lo que suceda en la carrera.

El equipo de Luis Alberto Bartorelli y de Radio Ciclismo realiará una completa cobertura de la tradicional prueba de ciclismo oriental.

Con los detalles de las dos etapas que tendrá Salto, la primera el prólogo del domingo 11 a la mañana y la segunda el lunes 12 recorriendo varios puntos de la ciudad y Daymán.

Primera Etapa – Domingo 11 de febrero. Prólogo.

El domingo 11 se realiza la primera etapa denominada Mariano Defino en reconocimiento al ciclista salteño, y se premiará con la Copa Intendencia de Salto-Departamento de Deportes.

La etapa consiste en un prólogo de 4,6 kilómetros que larga del Parador Ayuí, en la Costanera Norte, a la hora 10. El recorrido va por la Costanera hacia el sur hasta el repecho La Virgen y retorna en U por la Costanera Tomás Berreta, para finalizar en Casa de Gobierno (Palacio Córdoba).

Segunda Etapa – Lunes 12 de febrero.

Se corre la segunda etapa con un recorrido de 156 kilómetros. Para ese día el punto de concentración será en la Intendencia de Salto (Juan C. Gómez esq. Artigas) a la hora 08.30. De allí se sale a tren controlado por J. C. Gómez, Rivera, Larrañaga, Av. Harriague, Av. Wilson Ferreira (ex Paysandú) hasta Ruta 3, para llegar al punto de largada oficial de la etapa que será en Ruta 3 frente a la Agropecuaria Salto.

Esta etapa comprende tres circuitos. El primero va hasta Termas del Daymán y regresa, sigue por Ruta 3 hasta el Puente Internacional y retorna a las Termas Daymán. El segundo y tercer circuito comprenden el embalaje Premio Sprinter que parte del Mojón 478 frente al parador El Rancho, y un segundo embalaje Premio Cima en mojón 489, Cartel del Frigorífico Municipal.

Allí se deja Ruta 3 para ingresar a Salto por Wilson Ferreira y seguir por Av. Harriague hasta tomar 18 de Julio. La caravana sigue y se desvía por calle Uruguay y los ciclistas ingresan por calle Artigas hasta la plaza Treinta Tres Orientales. Jorge Soto señaló que “la llegada será en esa plaza, como era la clásica llegada de Rutas de América en nuestra ciudad.