PREOCUPANTE FALTA DE MEDICAMENTOS EN LA CAMPAÑA Y EL HOSPITAL.

Como desde hace varios años,ennuestro grupo político, la Lista 50, venimos recorriendo de manera constante el interior del departamento y hace unos días culminamos la última gira. De allí nos trajimos una inquietud que veníamos recibiendo desde principios de año y que ahora se hizo realmente preocupante, son los problemas que tienen los pobladores del interior para acceder a una correcta atención de salud.

En la mayoría de las policlínicas del este del departamento, la falta de medicamentos de ASSE ya es crónica y lleva varios meses. También hay localidades donde ni siquiera hay enfermero y menos un médico, claro. En Cuchilla de Guaviyu particularmente, no hay médico, ni enfermero y tampoco policlínica,la misma está inhabilitada,imagínese que el acceso a los medicamentos es realmente difícil, los mismos se dan solamente, cuando desde Salto van los médicos en gira, por ahora, una vez al mes.

Cuando decimos que hay falta de medicamentos, nos referimos a la medicación básica, no hay medicación para la presión, antibióticos, para diabéticos, etc. Entendemos que después de tantos años desde la reforma de la salud, donde se decía que todo se iba a solucionar, donde el presupuesto que tiene ASSE es casi el triple, respecto a 12 años atrás, cuando la población que debe atender ASSE es sensiblemente menor que hace años, creemos firmemente que estas situaciones no deben pasar, nos dijo un vecino de esa zona, “esto parece la crisis de 2002, no hay ni un aspirina a veces”. Para nosotros, la salud pública está en crisis.

Pero la problemática de falta de medicamentos en nuestro departamento no pasa solo en la campaña, sino que también día a día recibimos denuncias de situaciones similares que suceden aquí, en el hospital regional Salto también falta medicación. Se siguen observado aquellas colas interminables para retirar los mismos y muchas veces cuando llegan a ventanilla se les informa que no hay la mediación que solicitan. Esta es una realidad innegable y solamente basta ir al hospital y consultar a los usuarios, la situación es realmentepreocupante.

En el entendido que cuando uno va a realizar este tipo de denuncias también debe conocer la posición de las autoridades, es por esto que el pasado martes nos reunimos con el Dr. Lomabrdo, director local de ASSE y su equipo de trabajo, donde le planteamos estas situaciones. Desde las autoridades reconocieron que estos acontecimientos estaban sucediendo y se comprometieron a que se solucionarían a la brevedad, se están implementando cambios, que según ellos, corregirán estos inconvenientes y nosotros estaremos atentos para que esto se haga realidad.

Finalmente,creemos que en el siglo XXI y cuando un díasí y otro también, escuchamos al gobierno decir que está comprometido con la descentralización, nosotros no vemos que tome acciones para que sus dichos se hagan realidad. Situaciones como éstas y muchas otras, son la que llevan a que la gente continúe emigrando a las ciudades. Debemos comprometernos con la descentralización pero en serio, no podemos permitir que cosas básicas, como medicación y atención médica, no estén al alcance de todos los pobladores del departamento, vivan donde vivan.

Hoy no somos gobierno, pero no por eso vamos a dejar de insistir y luchar por los derechos de todos los Salteños. Sepan que no descansaremos para que cuando en el próximo periodo de gobierno, le toque la responsabilidad al Partido Nacional, estas situaciones de inequidad, entre interior y la capital, pasen a ser historia y la descentralización verdadera sea una realidad.

Carlos Silva

Edil Lista 50 Partido Nacional