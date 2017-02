Por Gabriel Texeira Nuñez: Solidaridad y Justicia

Solidaridad y Justicia

En el dia de ayer presento la denuncia en el juzgado penal junto con el informe de la auditoria echa a la administración municipal pasada.

A partir de este momento mi postura es la de no echarle “más leña al fuego”, ya se presento la auditoria en el juzgado penal y ahora hay que esperar a que la sede se expida. De antemano al igual que en la previa del futbol todos somos opinólogos, Hoy pito el árbitro (al presentarse la auditoria) y comenzó el partido (proceso judicial) los jugadores (denunciados y denunciantes) ya están en la cancha y nosotros que somos los espectadores no podemos hacer nada más que esperar que las cosas pasen.

Solo dos cosas quiero decir

1- Vaya mi solidaridad con quienes creyeron en la figura de Germán Coutinho e incluso participaron en su gestión de gobierno convencidos de que estaban en el camino correcto y en esa forma actuaron y participaron en su gobierno y le pusieron todas las ganas a la causa y no coimearon ni se llevaron nada para su casa. Muchos incluso hoy se están desayunando de cantidad de cosas que pasaron en la intendencia de la cual no tenían ni la más mínima idea.

A ellos vaya mi solidaridad

2) Así como pido solidaridad también pido justicia.

Si hubo delitos o irregularidades que se aclaren, que aparezcan los responsables y que estos no queden impunes. Que se los procese, que se meta preso o lo que la justicia decida.

Pero además de procesarlos hay que cambiar la mentalidad y empezar a aplicar de una vez por todas el art 24 y 25 de la Constitución en donde al funcionario que haya actuado con culpa grave o dolo se les cobre con dinero los daños causados.

Gabriel Texeira Nuñez