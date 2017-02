Por Gabriel Texeira Nuñez: A quién beneficia el paro de la construcción?

El Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) resolvió llevar a cabo un paro nacional este lunes 6 de febrero, en el horario de 9 a 13 horas, el motivo es el fallecimiento de un obrero en el departamento de Cerro largo.

El Sindicato convoca a movilizarse para “seguir profundizando en los reclamos de seguridad y su aplicación y en solidaridad con la familia”.

A mi modo de ver es una consigna genérica como todas las que se hacen y que en realidad no dicen nada en concreto. Qué más leyes y decretos le hace falta a este país respecto a la construcción? Qué organismos mas de control son necesarios? No será el lugar para plantear estas cosas el parlamento nacional? O acaso la cúpula del Pit Cnt que en su mayoría integran listas del Frente Amplio (partido de gobierno y con mayoría parlamentaria) y personas como el dirigente del SUNCA y diputado comunista Oscar Andrade no lo saben.

A quien beneficia este paro ?

– Los empresarios no ganan ni pierden nada pues las horas no trabajadas por sus empleados no se las pagan y a su vez tienen el beneficio de extender el plazo de entrega de la obra multiplicado varias veces por cada hora perdida por paro. Por lo tanto no tienen ninguna pérdida económica.

-Los trabajadores que en su mayoría no conocen ni Cerro Largo, ni la obra en que paso el problema, ni al difunto, son los únicos que pierden. Pierden horas de trabajo por un paro que empieza a las 9 de la mañana. Los obreros se presentan a las 7y30 trabajan un rato y a parar, yo me imagino los obreros que están en Montevideo y que van en ómnibus a su trabajo, que hacen durante ese tiempo?, se tienen que quedar sentados en la obra hasta las 13 hs para retomar la jornada laboral. Y cuando van a cobrar su quincena ven menguado sus ingresos por las horas no trabajadas.

-La familia de la viuda , dice el eslogan del paro “solidaridad con la familia”, de qué solidaridad hablan? si la pobre viuda y los hijos del fallecido no reciben nada por parte del sindicato.

Acaso no sería una buena idea la de en vez de convocar a un paro sin sentido la de convocar a donarle a la familia del difunto una hora de la jornada laboral para que la familia del difunto tenga un colchoncito de plata para poder enfrentar esta difícil situación como dicen en mi pago, mientras “acomoda el recado”.

Hoy tenemos un paro totalmente improductivo y en perjuicio de los que menos tienen y más necesitan.

Gabriel Texeira Nuñez

Técnico Constructor