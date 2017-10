Por Cr. Rodrigo Goñi

UPM: acuerdos perjudiciales?

Desde hace un par de años el gobierno ha enfilado banderas hacia la creación de una nueva planta de UPM; tal iniciativa partió de la empresa, quien obviamente conoce Uruguay, su potencial y su realidad.

A partir de allí, el gobierno ha cerrado filas en una negociación directa con la empresa, donde ésta pone las condiciones.

Nada deja librado al azar la empresa, nada que pueda entorpecer su negocio.

Empezando por el lugar, ubica la planta en el centro de las plantaciones, de manera de ahorrar en fletes del campo a fábrica, y si eso supone poner en juego la sustentabilidad del Río Negro, no le importa; y conste que hay informes de la propia Universidad de la República que hablan de que hoy hay un problema de contaminación serio en el mismo, y donde se cuestiona la capacidad misma del río para absorber el agregado de la planta.

Luego el tema del transporte, donde el país debe asumir el compromiso por el estado de caminos y rutas hacia la planta, y también el envío de la planta al puerto, donde las inversiones en ferrocarril son enormes.

Desde el punto de vista fiscal, debe Uruguay exonerar de impuestos al trabajo dentro de la fábrica, para lo que se le concede a UPM la declaración de territorio franco, de manera que dentro del mismo, el Estado uruguayo no cobrará impuestos, y esto sin plazo, por lo que nunca más UPM pagará impuesto alguno a Uruguay; no conforme, UPM pide que se le exonere de impuestos a la producción de árboles, para lo que tiene decenas de miles de hectáreas de propiedad.

Por supuesto que no ha dejado libre el tema gremial, para lo cual se ha asegurado la colaboración del PIT CNT, no vaya a ser que tenga problemas sindicales cuando levanten la planta.

Como se observa, UPM pretende llevarse nuestra materia prima, de manera eficiente, es decir, con el menor peso y volumen posible, dejándonos la contaminación ambiental, pero haciendo la ficción de que no están en Uruguay; utilizan nuestra tierra y adiós.

Y para colmo, nos dejan de clavo una deuda enorme, que los otros rubros productivos de Uruguay tendrán que solventar, y que nada tienen que ver con la madera.

Creo que hace falta parar la mano, dar un alto y fijarnos donde estamos parados, porque al final de cuentas, tenemos ya dos plantas de celulosas, tenemos árboles plantados y produciendo y somos un país serio, que cree en si mismo y que por tanto no anda pidiendo limosna.

¿Nos hemos preguntado acaso si no hay en el mundo otros interesados en nuestra madera? O más atrás aún, ¿no convendrá definir que necesitamos, donde lo ubicamos y que incentivos estamos dispuestos a dar, y en consecuencia proceder a licitar internacionalmente el proyecto?

De paso, aventaremos dudas sobre posibles acuerdos espurios que nada bien le hacen a la República.