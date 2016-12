Policiales: Una mujer fue a cargar combustible, dejó la ventanilla abierta y le robaron la billetera

Compartimos a continuación lo más trascendente en cuanto a información policial en las últimas horas:

Un hombre mayor de edad denuncia que próximo a la hora 19:00 concurrió a la cochera y al ingresar observa que las rejas que tenían dos candados estaban dañados y la faltante de un Generador Marca Honda 220 de 1.800 w. Investiga Seccional 3ra.

HURTO EN INTERIOR DE VEHICULO.

Una mujer mayor de edad denuncia que próximo a la hora 22:00 estaciona su auto marca Toyota modelo Corolla matrícula HAK 108 para cargar combustible en calle Artigas y Rincón, descendiendo del mismo cerca del surtidor dejándolo sin ocupantes con la ventanilla baja del lado del acompañante y sobre el tablero su cartera, al regresar del interior del local la misma se encontraba tirada notando la faltante de la billetera, que la encuentra con todos los documentos pero sin el dinero frente al Centro Médico momentos en que se dirigía a la Seccional a realizar la denuncia. Investiga Seccional 1ra.

ABIGEATO DE ANIMALES.

Femenina mayor de edad denuncia que al recorrer el campo ubicado en acceso a Ruta 4 de Pueblo Lavalleja, encontró tres ovejas carneadas de raza merina, quedando en el lugar cueros y viceras. Investiga Seccional 10ma.

SINIESTRO DE TRANSITO LEVE.

Circulaba por Avenida Rodo un masculino mayor de edad conduciendo el auto matrícula HAE 717 y al llegar a la intersección con Avenida Amorim debido a la proximidad no puede evitar la colisión con la moto matrícula HIW 203 conducida por un masculino. Fue atendido en el lugar por una emergencia móvil con diagnostico médico: “Politraumatizado leve, corte en cuero cabelludo, pasa a domicilio” Intervino Brigada de Tránsito

5. VIOLENCIA DOMESTICA A EX PAREJA.

Masculino mayor de edad denuncia a su ex pareja, con quien mantuvo una relación durante tres años y medios, teniendo en común un hijo menor de edad. Manifiesta que en la relación siempre hubieron insultos pero nunca denunció los hechos, finalizando la relación hace aproximadamente un mes, donde ella se retira de la casa con su hijo, y hace unos días le avisa a su madre que el niño estaba mal que no comía y pasaba llorando, pidiendo que lo fueran a buscar, y lo lleva al médico. A posterior le envía un mensaje donde le dice que pasaría a buscar unas cosas. Solicita que la indagada retire sus efectos personales, y si lleva el niño que le permita verlo, pero que no tendría inconveniente de hacerse cargo. Intervino U.E.V.D.G.