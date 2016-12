Policiales: Un procesado por hurto de vehículo

A continuación compartimos lo más trascendente en cuanto a información policial en las últimas horas:

PROCESAMIENTO – HURTO DE VEHÍCULO.

Femenina mayor de edad denunció que en la madrugada de hoy desde el frente de su finca sita en barrio Almagro le hurtaron la moto marca Yasuki UR 110cc, modelo Splash, color negro, matrícula IAU 791, motor 1P52HMH05091075, chasis LSRXCHLC55A900075. Posteriormente personal policial fue alertado que dos masculinos llevaban una moto de tiro por calle Rincón con dirección al sur encontrando un birrodado abandonado el cual al ser identificado resulto ser el denunciado, siendo aportada la descripción física y vestimenta por parte de un testigo realizando varios móviles recorridas lográndose la localización y detención de ambos masculinos siendo conducidos a sede policial. Enterada la Sra. Jueza Penal de 2do. Turno dispuso que ambos permanecieran detenidos y fueran conducidos a sede judicial donde culminadas las actuaciones dispuso el procesamiento con prisión del masculino M.J.F.S. de años como autor de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa y el procesamiento sin prisión del masculino J.R.A.C. de años como autor de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, imponiéndosele como medida sustitutiva la obligación de presentarse en la seccional policial de su domicilio dos veces por semanas permaneciendo una hora cada vez por el termino de sesenta días. Intervino Grupo de Reserva Táctica y Seccional 1ra.

HURTO DE VEHÍCULO.

Femenina mayor de edad denunció que en la tarde de hoy desde el frente de su finca en barrio Saladero le hurtaron la moto marca Yumbo modelo Max, color negro, matrícula HKS 374, chasis LHJXCHLC9C2870493, motor 152FMH12A14597. Investiga Seccional 3ra.

HURTO DE VEHÍCULO.

Masculino mayor de edad denunció que en la tarde de hoy desde el estacionamiento de calle 25 de Agosto y José Pedro Varela le hurtaron la moto marca Yasuki Splash no recuerda chapa matrícula y debajo del baúl se encontraba la documentación de la misma. Investiga Seccional 1ra.

HURTO EN INTERIOR DE PREDIO.

Masculino mayor de edad denunció que en mañana de hoy se encontraba trabajando en el frente de su finca sita en barrio Ceibal donde realiza tareas como carpintero lustrador y en un momento en una distracción un masculino desconocido ingresó hurtando una mesa ratona de cedro propiedad de un cliente y salió corriendo dándose a la fuga. Investiga Seccional 3ra.

VIOLENCIA DOMÉSTICA.

Femenina mayor de edad denunció a su hijo mayor de edad quien fue criado y se encontraba viviendo con su abuela materna pero como esta se fue del departamento aceptaron que su hijo se fuera a vivir con ellos, este es sumamente agresivo, no acata ordenes, no trabaja no estudia, continuamente agrede en forma física a todos sus hermanos y al llamarle ella la atención este le hace frente y la agrede. Temiendo un mal mayor y debido a que no es posible la convivencia solicita que este se retire de la casa y prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.

En la tarde de hoy en la intersección de Avenida Rodó y Guaraní ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por una camioneta marca Renault Express conducida por femenina mayor de edad y una bicicleta marca Winner conducida por masculino mayor de edad los cuales circulaban por Avenida Rodó con dirección al sur y al llegar a la intersección mencionada al realizar la maniobra el ciclista para doblar hacia calle Guaraní debido a la proximidad fue colisionado por la camioneta, resultando lesionado el ciclista siendo asistido y dado de alta en el lugar diagnóstico “politraumatizado leve”. Espirometrías cero. Intervino Brigada de Tránsito.