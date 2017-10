POLICIALES

HURTO EN CASA DE FAMILIA

Formula denuncia verbal una femenina mayor de edad, donde manifiesta que próximo a la hora 07:30 notó que desde el dormitorio le faltaba una billetera de color negra tipo plastificada de unos 20 centímetros de tamaño, conteniendo en su interior C.I, Tarjetas bancarias, 27.000 (veintisiete mil pesos uruguayos), un reloj Q & Q de color dorado con strass, valor $ 3000 (tres mil pesos uruguayos), un reloj maraca Rolex original valor U$S 3000 (tres mil dólares americanos), un reloj Orient de color gris valor $ 3000 (tres mil pesos uruguayos), una bicicleta rodado 29 de color roja Grule 970 con cambios de 21 velocidades. No tiene alarma, ni cámaras de seguridad, explica que la puerta estaba cerrada y las llaves estaban arriba de la mesa la cual habrían engancha con algo y abrieron la misma para ingresar al lugar. Avalúa el daño en ciento ochenta mil pesos uruguayos. Concurrió policía científica. Intervino Seccional 2da.

HURTO DE VEHÍCULO

Denuncia una femenina mayor de edad, que próximo a la hora 08:00 dejó su moto Matrícula HLD 098, Marca VITAL, Modelo 110, Color GRIS estacionada en el estacionamiento del Centro de Salud y a la hora 10:00 se percató que se la habrían hurtado. No Posee seguro. Avalúa en $ 9.000 (nueve mil pesos uruguayos).

HURTO DE VEHÍCULO

Denuncia un masculino mayor de edad el hurto de vehículo tipo camioneta, Matricula HK884, Marca Mitsubishi, Modelo L200, Color Rojo. Próximo a la hora 09:50 la dejó estacionada en calle G. ASENCIO pasando BRASIL y al ir a ocuparla hora 11:15 la misma ya no estaba presumiendo se la hallan hurtado. Las puertas no posen trancas y encendía con cables. Agrega que en el interior de la misma contenía repuestos y herramientas varias. Se practicaron averiguaciones sin resultados positivos. Intervino Seccional 1ra.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Una femenina mayor de edad formula denuncia contra su ex pareja con el que mantuvo una relación de 6 años finalizando la misma hace 1 año, conviviendo aún bajo el mismo techo, teniendo trámites anteriores y vigentes en el centro de mediación. Manifiesta que es insoportable la convivencia con el mismo, en varias oportunidades le ha planteado para dividir el domicilio así cada cual hace su vida independiente, negándose rotundamente. Es una persona agresiva verbal, psicológica y en algunas oportunidades físicamente. No le permite que ninguna persona allegada concurra al domicilio, los corre con insultos y agravios. Agrega que es propietaria de un pequeño comercio del cual las ganancias utiliza para mantener a sus dos hijos menores de edad y los gastos del domicilio. En el día de la fecha la víctima constata la faltante de unos refrescos y le solicita que le haga entrega de una llave que este posee, insultádola con el más bajo vocabulario y la empuja cayendo al suelo. Solicita el retiro del domicilio, hasta que finalicen los tramites pendientes en el centro de mediación.Intervino la D.D.V.D.G.

AMPLÍA COMUNICADO DE PRENSA N° 538 NRAL. 5

De acuerdo a averiguaciones practicadas, en el día de ayer personal de Investigaciones procede a la detención de quien fuera señalado como posible autor del hecho, quien reconoce su autoría. Además indica quien le compró los objetos, por lo entrevistado el mismo, hace entrega de las pertenencias hurtadas, asumiendo lo denunciado. Culminando las actuaciones en Sede penal de 4to. Turno de Salto el magistrado actuante dispuso el PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE C.A.N.V. COMO PRESUNTO AUTOR DE UN DELITO DE HURTO Y DE CH.A.R.M. COMO PRESUNTO AUTOR DE UN DELITO DE RECEPTACIÓN IMPONIÉNDOSELE COMO MEDIDA SUSTITUTIVA LA OBLIGACIÓN DE CONCURRIR UNA VEZ POR SEMANA A LA SECCIONAL POLICIAL DE SU DOMICILIO, DEBIENDO PERMANECER UNA HORA POR CADA VEZ Y POR EL TERMINO DE SESENTA DÍAS.

HURTO CASA FAMILIA

Denuncia un masculino mayor de edad que vio la puerta del garaje abierta al igual que el baúl del automóvil, constatando la faltante de una caja de herramientas, color rojo y amarillo de 50 x 25 centímetros, la cual contenía herramientas varias como ser destornilladores, tubos, llaves de varias medidas, mangos de fuerza, tenazas, pinzas no recordando marca ni cantidad de las herramientas, un caja de chapa la cual contenía terminales y mechas. No notó daños de la cerradura ya que el garaje tenía una cerradura muy precaria. Avalúa el hurto en $10.000 (diez mil pesos uruguayos).