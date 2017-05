POLICIALES

Posted by

LESIONES PERSONALES.

En la noche de ayer personal policial tomo conocimiento del ingreso a un centro asistencial de un masculino mayor de edad herido de arma blanca por lo cual se concurre al lugar donde se entrevistó a Médico de Guardia quien manifestó que el mismo se presentó por medios propios siendo asistido diagnóstico “herido de arma blanca en región abdominal se lo deriva a Sanatorio Uruguay para intervención quirúrgica”, Posteriormente se recabó diagnóstico médico en Sanatorio Uruguay “pasa a CTI, estado grave”, desconociéndose al momento las circunstancias en que el mismo fue herido. Enterado el Sr. Juez Penal de Cuarto Turno dispuso “que permanezca con custodia e incomunicado, forense y que se le comunique el estado del mismo”. Investiga Unidad de Investigaciones.

HURTO DE VEHÍCULO.

Femenina mayor de edad denunció que en la tarde de hoy desde el estacionamiento de calle Larrañaga y Artigas le hurtaron la moto marca Vital, modelo VX 110cc, color rojo, matrícula HKS 770, chasis LKXXCHL01CA714268, motor KP1P52FMH12040659. Investiga Seccional 3ra.

HURTO COMERCIO.

Masculino mayor de edad denunció que en la madrugada de hoy personas extrañas ingresaron a su comercio sito en barrio Horacio Quiroga y hurtaron una caja de paraguitas de chocolates, veinte cajas de pastillas Fregells, cinco cajas de chicles Adams, diez potes de confites, cinco bolsas de caramelos masticables, cinco cajas de Ducrem, dos cajas de alfajores Portezuelo, veinticinco wafler, cuatro paquetes de galletitas María, cuatro paquetes de galletitas dulces, una caja de chupetones, veinte papas Chip, cuatro canillas de plástico, cuatro brochas y ocho impermeabilizantes marca Sica. Investiga Seccional 3ra.

HURTO COMERCIO.

Masculino mayor de edad denunció que en la madrugada de hoy personas extrañas tras dañar una chapa del techo de su comercio sito en barrio Malvasio ingresaron y hurtaron diez fundas de arroz conteniendo 30 kg cada una, cuatro bolsas de azúcar de 25 kg cada una, siete docenas de dulce de leche de 1 kg y dos garrafas de 13 kg. Investiga Seccional 2da.

HURTO COMERCIO (TENTATIVA).

En la tarde de hoy personal policial concurrió a un supermercado céntrico donde personal de seguridad tenía demorada a una femenina la cual intentó hurtar tres colonias marca Johnson, catorce desodorantes en aerosol marca Rexona las cuales llevaba dentro de un bolso procediéndose a la incautación de dicha mercadería y a la detención de una femenina adolescente siendo conducida a sede policial. Enterado el Sr. Juez Penal de Cuarto Turno dispuso entrega de la adolescente a responsable. Intervino Seccional 1ra.

HURTO CASA DE FAMILIA.

Masculino mayor de edad denunció que en la mañana de hoy se retiró de su finca sita en barrio Horacio Quiroga y al regresar al mediodía constató que mediante daño de la puerta del fondo ingresaron y hurtaron la suma de $ 500, un celular y una caña de pescar con reel. Investiga Seccional 3ra.

HURTO CASA DE FAMILIA.

Masculino mayor de edad denunció que en la noche de ayer se retiró de su finca sita en barrio Constitución regresando en la mañana de hoy constatando que ingresaron a la misma y hurtaron un equipo de audio, una garrafa brasilera de 10 kg, nueve vasos con estampado de flores, juego de llaves de boca y estrías, ropas varias. Investiga Seccional 3ra.

DAÑO DE VEHÍCULO.

Masculino mayor de edad denunció que en la tarde de hoy en momentos que circulaba en su camioneta marca Toyota Hilux por calle Agraciada con dirección al este al llegar a calle Verocay un masculino le tiró una piedra impactando en un vidrio trasero dañando el mismo dándose a la fuga dicho masculino. Investiga Seccional 2da.

RAPIÑA A TRANSEÚNTE.

Masculino mayor de edad denunció que en la madrugada de hoy en momentos que caminaba por Costanera Norte y Avenida Pascual Harriague fue interceptado por tres masculinos siendo amenazado con una navaja por parte de uno de ellos solicitándole todo lo que tenía revisándole los bolsillos y hurtándole un celular marca Huawei, la suma de $ 200 y una campera de nylon color azul. Investiga Seccional 3ra.

VIOLENCIA DOMÉSTICA.

Femenina mayor de edad denunció a su ex pareja dando cuenta que hace unos días finalizaron la relación pero este no entiende y continúa llamándola y mandándole mensajes, en la madrugada de hoy se presentó en su domicilio ingresando a la casa desconociendo como lo hizo ya que no posee llave pidiéndole que se retirar ante lo cual este accedió. Solicita prohibición de acercamiento. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica.