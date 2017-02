POLICIALES

HURTO A TRANSEÚNTE.

Femenina mayor de edad denunció que en la mañana de hoy en momentos que aguardaba el ómnibus en la parada de Catalán y Guaviyú fue sorprendida por un masculino que circulaba en una moto quien le arrebato su cartera conteniendo la suma de $ 1.100, un teléfono celular y documentos varios. Investiga Seccional 3ra.

HURTO CASA FAMILIA.

Femenina mayor de edad denunció que en la madrugada de hoy mientras descansaba en su finca sita en barrio Salto Nuevo personas extrañas ingresaron y hurtaron una valija de color verde, juego de sabanas, una batidora marca TOP, cuatro vasos de vidrio, tres copas, una cartera con documentos varios, tres remeras, una bermuda de jeans a cuadros y una mochila de color verde marca Adidas. Investiga Seccional 3ra.

HURTO CASA FAMILIA.

Masculino mayor de edad denunció que en la mañana de hoy se retiró de su finca sita en barrio Patulé y al regresar próximo al mediodía constató que mediante forzamiento de la puerta del fondo le hurtaron tres camperas, un buzo, un par de championes, un juego de destornilladores, un martillo, una pinza, una tenaza, un alargue, un acolchado y dos pantalones. Investiga Seccional 3ra.

HURTO CASA FAMILIA.

Femenina mayor de edad denunció que concurrió a la casa de un familiar donde estuvo un rato y en un momento se percató que le habían hurtado su celular marca Samsung J5 de color negro. Investiga Seccional 4ta.

DAÑO INSTITUCIÓN PÚBLICA.

Femenina mayor de edad en representación de la Escuela Nº 13 denunció que en la mañana de hoy al concurrir constataron que la puerta del comedor se encontraba dañada no constatando hurto. Investiga Seccional 4ta.

INCENDIO EN INTERIOR DE CASA FAMILIA.

Femenina mayor de edad denunció que en la noche de ayer la ex pareja de su hijo concurrió a su finca en momentos que ella no se encontraba y tras una discusión con su hijo roció el interior de la casa con nafta, quemando un sillón de tres cuerpos de cuerina color granate, amenazando luego con quemar todo logrando su hijo retirarla de la finca por lo que no logro su cometido. Solicita las medidas del caso ya que teme que lleve a cabo sus amenazas ya que es violenta. Investiga Seccional 4ta.

INCENDIO CASA FAMILIA.

En la mañana de hoy personal policial concurrió a una finca de barrio progreso por incendio de la misma encontrándose en el lugar personal del destacamento de Bomberos quienes extinguieron el mismo constatándose pérdidas totales de la finca.

HALLAZGO DE BICICLETA.

En la mañana de hoy personal policial concurrió a un terreno baldía de barrio 25 de Mayo donde procedió a la incautación de una bicicleta marca Ondina de color negro que se encontraba abandonada en el lugar siendo trasladada a sede policial. Intervino Seccional 2da.

LESIONES PERSONALES.

Femenina mayor de edad denunció que en la tarde de hoy fue agredida en la vía pública por una femenina adolescente quien le propinó golpes de puño en el rostro y otras partes del cuerpo, recriminándole que no se meta con su marido siendo amenazada al retirarse con volver a ser agredida. Investiga Seccional 4ta.