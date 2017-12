Parte Policial

. HURTO DE VEHÍCULO

Femenina mayor de edad denuncia que día de ayer, próximo a la hora 22:30, dejo estacionado en el garaje de su finca de Barrio Norte su moto, marca Yumbo, modelo Max, matrícula HKZ004, color negra, constatando en la fecha, en horas de la mañana su hurto. Agrega que su garaje tiene portón y candado, pero no recuerda si al guardar el birrodado cerró el candado. Investiga Seccional Quinta.

2. VIOLENCIA DOMÉSTICA A EX PAREJA

Femenina mayor de edad presenta denuncia contra su ex pareja; dando cuenta que mantuvieron una relación de 4 años, tienen un hijo en común y hace una semana se separaron. En la madrugada de hoy, su ex pareja concurrió a su finca, golpeando puertas y ventanas, exigiendo hablar, negándose, al manifestarle que llamaría a la Policía, éste se retiro. Agrega que no es una persona agresiva, pero es sumamente celoso y obsesivo, además de consumidor de estupefacientes, por lo que teme que pueda tomar represalias contra ella o su familia. Solicita medidas cautelares. Fue enterada Jueza de Familia, quien dispuso diligencias a realizar. Interviene Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

3. HURTO CENTRO DE ESTUDIOS

Femenina mayor de edad presenta denuncia en representación de Caif de Barrio Saladero, dando cuenta que en la fecha, próximo a la hora 03:00, se activo el sistema de alarmas del local, concurriendo y constatando que tras abrir una ventana corrediza con rejas, utilizaron algún objeto y sustrajeron desde una estantería una cámara de fotos, marca Sony, color gris. Avalua el perjuicio en $U 3.000. Investiga Seccional Tercera.

4. HURTO A TRANSEUNTE

Femenina mayor de edad denuncia que en la fecha, próximo a la hora 09:35, caminaba por las vías del tren de Barrio Talleres, cuando se le acerca un masculino (aporta descripción física y vestimenta), quien sin mediar palabras le arrebata su cartera, conteniendo: $U 1.300, documentos personales y un celular Huawei, línea Ancel, color negro; dándose a la fuga por Calle Bella Unión. Avalua el perjuicio en $U 10.000. Investiga Seccional Segunda.

5. SINIESTRO DE TRÁNSITO LEVE

En la fecha, hora 09:45 se tuvo conocimiento que en la intersección de Calles Brasil y Santos Errandonea, ocurrió un siniestro de transito con lesionados, protagonizado por los siguientes vehículos una Camioneta Ford y una Moto Yumbo.

En el lugar, se constato que los vehículos se encontraban movidos de la posición final y la lesionada era trasladada por Emergencia Móvil a un Centro Asistencial.

Averiguado el conductor de la Camioneta, manifestó que circulaba por Calle Brasil con dirección al este y al estar entre Calles Santos Errandonea y Blanes, con balizas encendidas, pretende bajar a su acompañante y continuar la marcha, al estar realizando la maniobra, una motonetista le toca el espejo izquierdo con el manillar, perdiendo el dominio y cayendo al pavimento.-

En Hospital Regional Salto, fue averiguada la conductora del birrodado, quien manifestó que por calle Brasil con dirección al este y roza el espejo de una camioneta que se encontraba estacionada, perdiendo el dominio y cayendo al pavimento.

Diagnóstico médico: “politraumatizada leve”.

Se les realizo prueba de espirometría a los conductores con resultado negativo. Intervino Brigada de Tránsito.