Papa Francisco ratificó que no viajará a Argentina

Posted by

“El Papa juzga que no es el momento oportuno para viajar a la Argentina, y nosotros respetamos esa decisión y acompañamos. Él tiene sus motivos para entender sobre los tiempos y sus momentos. Nosotros acompañamos esa decisión”.

Son palabras que dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, que luego de reunirse con el Papa junto al resto de la cúpula del Episcopado, confirmó que por el momento Francisco no viajará a su patria.

En declaraciones a Vatican News, el nuevo portal de noticias del Vaticano, Ojea también contó que el Papa les pidió a los obispos “ser valientes” e “iluminar la situación concreta del país”.

Ojea definió como “sumamente fecundo” el primer encuentro oficial de la renovada comisión ejecutiva del Episcopado con el Papa. Junto a él estuvieron el vicepresidente primero y arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, entre otros. “Quedamos todos muy felices con el encuentro. Fue un encuentro sumamente fecundo, hemos hablado de la necesidad de unidad en el Episcopado alrededor del magisterio del Papa. Nos pidió que seamos valientes en el modo de vivir el Evangelio e iluminar la situación concreta del país”, indicó.

Más allá de las expectativas existentes en el país, tal como había anticipado LA NACION, durante el encuentro no hubo novedades sobre el demorado viaje del Papa a la Argentina. “Por ahora el Santo Padre no va a venir. Ya llegarán los tiempos”, habiá adelantado anteayer a LA NACION un integrante de la comisión ejecutiva que se reunió informalmente y largamente con Francisco.

Durante la audiencia no se le cursó una invitación formal a viajar al país, ya que Francisco está desde siempre invitado, no solo por el Episcopado, sino por el Gobierno. Pero, tal como confirmó un comunicado de la CEA, que indicó que el encuentro duró una hora, los obispos le renovaron al Papa su deseo “de que visite la Argentina cuando lo juzgue oportuno”. “Por ahora, el Papa no viajará a nuestro país, decisión que respetamos y acompañamos”, aseguraron en este texto.

La decisión de no viajar a la Argentina provocó debates e interpretaciones de todo tipo en los medios, sobre todo el mes pasado, cuando Francisco pasó muy cerca de su patria, en su viaje a Chile y Perú.

Fuentes de la Secretaría de Estado aseguraron “que no están dadas las condiciones para que el Papa viaje a su país, debido a la polarización política reinante”.

La audiencia de ayer no fue el primer cara a cara del Papa con los cuatro obispos argentinos, que en los últimos días visitaron diversos dicasterios y congregaciones de la curia romana. Francisco concelebró con ellos el jueves su misa matutina en la Capilla de Santa Marta y con algunos tuvo encuentros a solas.

Tras ver al Papa, los cuatro obispos almorzaron con el arzobispo suizo Emil Paul Tscherrig, que fue nuncio (embajador de la Santa Sede) en la Argentina desde 2012 hasta que, en septiembre pasado, fue designado por Francisco al frente de la nunciatura en Italia.

Con información de Diario La Nación