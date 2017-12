Pamela Anderson: «Con los años he aprendido a esquivar el acoso sexual»

Pamela Anderson también fue víctima de Harvey Weinstein, el polémico productor señalado por un buen puñado de actrices como acosador. Pero para Pamela Anderson el problema va mucho más allá: «Hollywood está lleno de Harvey Weinsteins. Hay muchos. Muchísimos».

Icono televisivo, mito erótico y reciente activista… Pamela Anderson es única en su especie. La rubia más icónica de la industria americana se sentará este domingo en el Chester de Risto Mejide para dar su peculiar visión de uno de los temas más candentes en Hollywood, el acoso sexual. Sin embargo, la actriz de Los vigilantes de la playa no cree que el problema sea exclusivo del sector, «como cualquier mujer sabe, todos los sectores tienen personas como Harvey Weinstein. Hay que ser lista y saber esquivar».

Ser un icono sexual en una industria como la cinematográfica no ha sido fácil, pero Pamela Anderson asegura en el Chester que con los años ha aprendido a esquivar el acoso sexual: «Te estoy considerando para este papel en esta película. ¿Por qué no vienes a mi hotel y hacemos una entrevista privada? Pues no vas, simplemente no vas. A mí me han ofrecido muchísimo dinero para… compartir jacuzzi con alguien y ese tipo de cosas. Al principio era muy ingenua, pero al final conseguí simplemente eludir todas esas trampas».

La eterna mujer portada de Playboy cree que muchas mujeres ceden a las presiones con tal de hacerse famosas, un aro por el que ella nunca ha estado dispuesta a pasar: «Creo que parte de la razón por la que sigo aquí es porque me he hecho respetar por la gente de la industria». Pamela Anderson tiene claro que ella es mucho más que una cara y un cuerpo bonitos y así se lo ha hecho saber a Risto Mejide en su Chester. Aquí un adelanto de la entrevista que saldrá esta noche al aire. Pero para ver sus declaraciones sobre el abuso sexual deberemos esperar.