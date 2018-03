Padre de Charles Ferreira “a mi hijo siempre creí que lo habían matado y siempre desconfié de la policía”.

La muerte de Charles Ferreira continúa siendo una causa sin respuestas para la Justicia. A casi once años de que el cuerpo del joven fuera encontrado en el kilómetro 11 de la Ruta 31 con aplastamiento de cráneo.

Juan José Barreto padre de Charles Ferreira habló sobre la investigación de la muerte del joven “Siempre salimos a pelear con la verdad, hemos luchado durante estos casi 11 años, siempre peleamos por el caso y seguiremos peleando. Yo siempre desconfié de la policía”.

“El 22 de abril del 2007 la Policía lo retiró del baile de Tropezón y a las pocas horas, dos o tres horas después, apareció muerto al costado de la ruta y no hay responsables”.

“El caso de accidente no tuvo nada, el informe nunca me cerró, a mi hijo siempre creí que lo habían matado y siempre desconfié de la policía. Mi hijo fue golpeado brutalmente” manifestó.

“Ahora me convenzo más con esto del policía arrepentido, siempre estuve convencido que mi hijo no tuvo un accidente, sabía de Romero que armó la estrategia, de Pintado me entero ahora. Tengo dudas de Lackner que nunca pidió una prueba, durante 10 años no pidió ninguna prueba” dijo.

“Hay una justicia para pobres y otra justicia para ricos” declaró.

“Entre Romero y Pintado armaron toda la estrategia en la seccional segunda” dijo.