Óscar Andrade (SUNCA) “En el citrus no solamente hay problemas de atraso, hay prácticas que son anti-sindicales”

El ex diputado del Partido Comunista (PCU) y secretario general del SUNCA, Óscar Andrade dialogó sobre las tareas que se vienen realizando en nuestro departamento “Hay un montón de tareas que tenemos que desarrollar, este va a ser un año bisagra por la importancia que tiene”.

“Sin dudas será un año muy importante ya que hay rendición de cuentas donde se va a establecer el último presupuesto para los dos últimos años de gobierno, por lo tanto hay que ver que niveles de inversión pública se dispondrán para atender demandas sociales o productivas” remarcó.

Respecto al conflicto con el Citrus dijo “No solamente hay problemas de atraso, hay prácticas que son anti-sindicales. Prefirieron pagar multas más caras para demostrar que ellos no estaban de acuerdo con pagar beneficios que le correspondían a los trabajadores. La empresa tomó actitudes agresivas con respecto a decisiones laborales. No podemos hablar del campo sin hablar de los 100.000 trabajadores rurales del campo”.

En referencia a las movilizaciones de los auto-convocados dijo “Creemos que no hay auto-convocados, hubo 180 organizaciones que organizaron una movilización, en general patronales que invitaron a movilizarse con algunos mensajes que a nosotros nos preocupan. Nos preocupa que no se diga que en el medio rural están los salarios más sumergidos, y están las condiciones más precarias, los mayores índices de siniestralidad laboral y de informalidad laboral. No creo que haya una movida del agro, hay un sector vinculado a la agro-exportación que es el que está más preocupado por el tema de la devaluación y por los costos salariales internos. Si hubiera una movida del agro tendría que cuestionar otro tipo de cosas como las cuestiones salariales de los más de 100 mil trabajadores rurales, elementos que vayan mucho más allá que lo meramente relacionado con las tarifas”.

Andrade hizo referencia al momento actual de la construcción “La construcción está en una meseta, tendremos que analizar las perspectivas para este 2018. No se está en una crisis pero tampoco es el “boom” de hace unos años”.