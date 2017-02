Obras en Salto: diferentes equipos trabajan en recuperación de calles y accesos

Posted by

En una fuerte apuesta por la reconstrucción de las calles de Salto complementado con la recuperación de lugares emblemáticos y característicos del departamento y de la ciudad, es que la Dirección de Obras viene realizando diversas tareas en varios barrios de Salto y en el interior.

En ese contexto es que un equipo se encuentra desde hace unos días en una apuesta fuerte a recuperar el ingreso o acceso a Termas del Arapey en un camino que se había deteriorado muchísimo y que formaba parte del reclamo de muchos turistas que arribaban al centro termal.

Si bien es cierto el trabajo que se está realizando no es el definitivo, pretende ofrecerse un acceso en condiciones para un mes que será de intenso tránsito teniendo en cuenta el carnaval y el disfrute de la llegada de miles de turistas que ya han reservado su lugar.

El levantamiento del escaso pavimento existente y la aplicación de una capa nueva, apunta justamente a ese trabajo circunstancial a la espera de la aprobación de un proyecto de inversión que promueve un trabajo más a largo plazo.

MAS OBRAS

Otro de los seis equipos que trabajan simultáneamente, está abocado a la reconstrucción de un lugar que en los últimos años ha sido comúnmente irrecuperable.

Se trata de la Acuña de Figueroa, en el pasaje frente al Cementerio Central, donde los esfuerzos por mantenerlo en condiciones transitables habían sido en vano hasta el momento.

En el lugar lo que se está realizando es reconstrucción de sub base y colocación de hormigón lo que dará a ese lugar de intenso tránsito una respuesta definitiva y duradera a la problemática existente.

De más está decir el intenso trabajo finalizado en Avda. Viera desde Maciel a Apolón donde un equipo trabajó incansablemente para que pase a ser no solamente un punto de referencia en la actividad carnavalera de Salto, sino, además, una arteria transitable que se une a los trabajos ya realizados oportunamente en la misma desde Paraguay a Avda. Barbieri.