Netflix echó a Kevin Spacey y se vienen los cambios en “House of Cards”

El actor, envuelto en un escándalo tras ser acusado en varios casos de acoso y agresión sexual, no estará en la última temporada de “House of Cards”.

Netflix anunció el viernes por la noche que ya no trabajaría más con el actor Kevin Spacey — que ha sido acusado de agresión sexual de un menor de edad y también de miembros de la serie House of Cards — y que cancelaría Gore, película producida y protagonizada por Spacey. La productora de House of Cards, Media Rights Capital, informó el mismo día que suspendería a Spacey de la producción de la serie.

De esta manera, Kevin Spacey queda descartado para futuras producciones que lleve a cabo Netflix, que también canceló el lanzamiento de la película biográfica de Gore Vidal, “Gore”, que iba a tener como protagonista al controvertido actor. “Netflix no participará en ninguna producción de House of Cards que incluya a Kevin Spacey”, sentenció el gigante de la web. En tanto, Neflix informó: “Continuaremos trabajando con MRC durante este tiempo de pausa para evaluar nuestro camino hacia adelante en lo que se refiere al espectáculo”.