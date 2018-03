Nelly Rodríguez (Género y Generaciones) “Existen dos casas para víctimas de violencia de género”

Nelly Rodríguez directora del área de Género y Generaciones de la Intendencia de Salto se refirió a algunas de las actividades del Mes de la Mujer “Organizamos actividades durante todo el mes, esta semana estamos recargadas de actividades por Semana de Turismo, hoy especialmente es el día de las personas con síndrome de down y a las 18.30 estaremos realizando en Cafeto plaza Treinta y Tres, con los chicos de la Asociación, habrá un escenario, números artísticos, animadores. Cuando hablamos de integración, los niños estarán sirviendo ellos mismos el café en Cafeto”

“Este 21 de marzo es el día internacional de la poesía, se estarán realizando una serie de actividades de lectura, esto es durante todo el día se denomina “Al Aire Libro” en los espacios públicos” agregó.

“En la noche en conjunto con Cultura estaremos realizando una Velada Poética y Musical en el Teatro Larrañaga, en el patio de atrás, tendremos a partir de la hora 20.30 la actuación de María Fernanda, Gaby Costa y Pichón Dutra. La actividad forma parte de la agenda programada por el Mes de la Mujer” dijo.

“Estaremos presentando mejoras en la plaza denominada el Paseo de la mujer, queremos que sea un espacio que sea utilizado por el barrio, será mañana a la hora 17 en barrio Dos Naciones”. destacó

Sobre los hogares para víctimas de violencia de género expresó “Existen dos casas para víctimas de violencia de género, una de ellas actualmente ocupada. Son lugares que no se tiene que saber la ubicación, lo fundamental es que no se sepa el lugar, cuando uno quiere salvar la vida de alguien no va a decir donde está. Lo que estamos trabajando es otra ubicación, tenemos el mobiliario, las camas, trabajar en violencia de género es un trabajo silencioso”.

“Cuando se trata de hacer política con la desgracia de los demás es muy triste”.

“Esperemos que la sociedad se comprometa y sea responsable para que si alguien se entera no decir el lugar, porque está en juego la vida de esas mujeres” dijo en referencia al nuevo hogar a inaugurarse próximamente.

“Estamos albergando en otro lado a las mujeres, nunca las dejamos desamparadas, actualmente hay un lugar que depende de Género y Generaciones y después tenemos otros lugares en coordinación con instituciones” expresó.