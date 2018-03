Ministro Benech solicitó un “Plan de Negocios” para apoyar la Central Hortícola en Salto

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Enzo Benech, dijo que su presencia en Salto correspondía con una reunión agendada con la intergremial de productores “Salto Hortícola” con el objetivo de avanzar en la concreción de la Central Hortícola de Salto. En la reunión participaron las siete instituciones que integran la intergremial, Ande, OPP, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la Intendencia de Salto con la presencia del propio Intendente, Dr. Andrés Lima.

Benech agregó que “aquí hay un proyecto importante que ha surgido a nivel del territorio” lo cual destacó como de “un enorme valor” que sean los propios productores quiénes impulsen este proyecto. Si bien reconoció que el proyecto es muy interesante, dijo que “lo primero que necesitamos es institucionalidad, porque como gobierno tenemos que saber con quién estamos hablando”.

Más allá de reconocer a las instituciones que forman la integremial Salto Hortícola, dijo que esta nueva institución de segundo nivel debe formalizarse para “tener un respaldo jurídico para seguir avanzando esto”. Al mismo tiempo dijo que también se debe realizar la presentación de un “plan de negocios” para que el gobierno pueda trabajar en la búsqueda de los recursos necesarios para poder llevar adelante la obra.

El jerarca señaló que en el país ya existe un sistema de comercialización donde la mayor parte de la producción se destina al área metropolitana, con una cadena de servicios y procesamiento de la producción para llegar al público final, por lo cual el plan de negocios que se tendrá que elaborar debe más barato o más eficiente que el existente actualmente. Al mismo tiempo dijo que este proyecto en Salto debe ser complementario del que se ha desarrollado en el sur del país, la Unidad Agroalimentaria.

El ministro hizo referencia a la poca trascendencia en los diálogos que se mantienen con las autoridades del “costo de la intermediación”, es decir la diferencia de valor que existe entre el productor y quién termina consumiendo los productos del sector hortifrutícola. “Yo lo he puesto sobre la mesa y siento que es difícil hablar de esto, yo no tengo empacho en hablar”, sin embargo al ser consultado por la prensa dijo que como gobierno no puede interferir en un negocio entre privados.