Milton Galli (Partido Nacional) “Si vamos a discutir que sea sobre temas importantes para el departamento, no el discurso para la tribuna”

El dirigente de la lista 473 del Partido Nacional Milton Galli hizo referencia a la actualidad política departamental y a nivel nacional “Si bien los tiempos cambian, nuestras armas hoy son las ideas, en lo personal lo que me interesa más y lo que me preocupa es lo departamental. Uno analiza la realidad y ve como está planteado el escenario político, cuando uno escucha algunas opiniones de referentes políticos uno tiene que analizar si lo hacen de forma ingenua, consciente o si nos toman el pelo. Desde el año pasado el senador Coutinho habla de levantar la mira, es hora que alguien le diga, el que dejó el departamento en una chatura política fue Germán Coutinho”.

“El que estuvo indiferente a la necesidad de los salteños fue el, no el Partido Nacional. Si vamos a discutir que sea sobre temas importantes para el departamento, no el discurso para la tribuna” agregó.

“Cada compañero tiene su perfil, su impronta y su forma de comunicar. Quienes me conocen saben que soy una persona siempre abierta al diálogo, pero que no nos tomen por tontos. El Partido Nacional no tiene que callarse en nada” remarcó.

“El Partido Nacional está fortalecido por la capacidad de discusión que tenemos, nos reunimos 4 veces para discutir el presidente de la comisión y la convención departamental quiere decir que el partido ha estado dispuesto a debatir, discutir y esto creo que nos hace muy bien en ese sentido”.

Respecto al tema de los auto-convocados expresó “Creo que indudablemente los uruguayos estamos preocupados por esta realidad de los productores, el gran responsable es el sistema político. En especial el gobierno que derrochó 10 años de bonanza económica y no supo construir una estructura de país para darle garantías a los productores”.

“Al partido le hace falta otra “pata” representativa de la gente a nivel nacional y a nivel departamental, que sea más representativa a nivel de ciudadanía que a nivel de partido, hay que presentar otra opción”.