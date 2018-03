Milton Farinha, padre del Policía asesinado “Hay momentos que me siento quebrado, me siento impotente de no poder ayudar más a los niños”

Milton Farinha, padre de Fernando Farinha el Policía asesinado el pasado 8 de marzo dialogó a 6 días del trágico acontecimiento “Hay momentos que me siento quebrado, me siento impotente de no poder ayudar más a los niños. El dejó un hijito de un año, el niño se había acostumbrado a que le diera la comida, lo acostara, era como un padre y madre a la vez”.

“a pesar de sus 40 años el cada vez que me veía en la calle me decía “te quiero mi viejo” me abrazaba, me saludaba” dijo.

“Me siento tan impotente que vecinos estén pidiendo, quedaron tres hijos sin su sustento. Todo el comando quedó de agilizar lo máximo posible los trámites para que ella quedara con la pensión que le corresponde, ella y los hijitos están necesitando” declaró.

Sobre las declaraciones del Ministro Bonomi manifestó “No me gustaría decir algo que falte el respeto porque no es mi forma de ser, me dolió que dijera eso. No quiere decir que no haber tenido puesto el chaleco haya sido la causa de esto”.