MARTIN GIOVANONI: SE TERMINO LA FIESTA!!!

Martin Giovanoni prepara su desembarco en la mañana de Radio Arapey 1.450 AM en el horario de 7:30 a 9:30 “LA OTRA CARA DE LA NOTICIA” el tradicional programa que por años marco la agenda periodística salteña conducido por el hoy fallecido y siempre recordado como nuestro director “EL RUSO” Luis Alberto Giovanoni.

El periodista dará el puntapié inicial este lunes con una serie de programa de investigación, en dialogo con Martin Giovanoni nos dice lo siguiente “como ustedes saben toda mi vida estuve ligado al periodismo, trabajé en diario, en tv y mayormente en radio como periodista deportivo. Hoy creo que es el momento de desembarcar en la parte periodística política y seguir los pasos de mi viejo “EL Ruso” en estos meses nos hemos enterado de muchas cosas oscuras que pasaron en Salto y solo siento vergüenza, si me avergüenza que hayan manejado este departamento ante la genuflexión de casi todos nosotros. En nuestro programa vamos a demostrar muchas cosas, que obviamente no le van a a gustar a muchos y sentirse heridos o molestos otros tanto, incluso si les molesta pueden dar su opinión en nuestra radio o de lo contrario tomar por el lado judicial e ir a juicio, a otro, a mil. A lo mejor me ganan uno y me puedo quedar sin nada. Yo viví gran parte de mi vida sin nada y era yo igual. Ahora, algunos políticos sin nada son solo una pobre gente peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como lo que fueron.