María Márquez dura con la Diputada Eguiluz “Cuando tenes de un lado una persona mezquina políticamente, no vale ni la pena. La calidad humana queda demostrada”

La Maestra María De Los Ángeles Márquez vicepresidente de la Junta Departamental de Salto, habló sobre la lista 7, sector que lidera dentro de Vamos Salto “Somos colorados por convicción, por decisión. No renuncié a Vamos Salto. Sigo siendo posible pre-candidata a la diputación, lo definiremos cuando se decidan algunos temas internos. La lista 7 está en cancha. No hay que cerrar ninguna negociación”.

“La pre-candidatura está en un stand by, seguimos en Vamos Salto, seguimos en el Partido Colorado. Queremos que lista 7 con todo su trabajo sea valorada, nosotros hicimos el aguante durante muchos años” manifestó.

Sobre la relación con el Senador Coutinho dijo “No estoy enojada con el Senador, creo que es un tema del sector, creo que el sector tiene que dar una señal porque la lista 7 lo merece.

“Si quieren que la lista 7 siga con este perfil, necesita más tiempo para laburar, tengo una vida para hacer política. Lo que no pienso es retirarme. La gente tiene que entender que lo hicimos durante 10 años porque nos gusta” indicó.

Márquez fue dura con la diputada Cecilia Eguiluz “El enfrentamiento no existe, cuando tenes de un lado una persona mezquina políticamente, no vale ni la pena. La calidad humana queda demostrada. Cuando culpan a los demás cuando la gente me retiró el cariño no da ni para hablar. Con acciones demostró el nepotismo, que no quiere al partido”.

“Los egoísmos dentro de la política, no se recuperan más. Hay que entender que están en función de la gente. Hay gente que le hizo mucho mal al partido. Mal al candidato, mal al sector. Tiró una bomba y se fue “si no estoy yo no está nadie”. No creemos que sea el camino” agregó.