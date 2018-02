Luis Souza (Productores auto-convocados) “Las respuestas que tuvimos a nuestros planteos fueron vergonzosas y fuera de contexto “

Luis Souza en representación de los productores auto-convocados dialogó con 10 minutos sobre la vigilia realizada en la zona de la gaviota “La concurrencia de público fue buena, la idea que era informar a la población fue tal cual se esperaba, hay que entender que todos estamos en una misma cadena y hoy por hoy los pedidos son a nivel general no solo del sector agropecuario. La no competitividad en el exterior hace que las empresas cierren”.

Sobre las respuestas que han recibido del gobierno central manifestó “Las instancias que se le han planteado al gobierno tuvieron respuestas absurdas, las respuestas que tuvimos a nuestros planteos fueron vergonzosas y fuera de contexto ”

“El tema del dólar todo el mundo lo sabe, si hay un dolar estancado que no acompaña. Las devaluaciones que se hablan son graduales, el atraso cambiario hace que no rindan los dólares que llegan desde las importaciones, hay que acompañar con una devaluación gradual, si lo tienen trancado, y luego lo suben a 50 pesos va a ser mucho peor. Eso ya ha pasado, que se pongan a gobernar en serio, con políticas económicas acordes. Hoy en día se funden grandes, se funden chicos, afecta a todos” expresó respecto al tema del dólar.

“Hay que tener rentabilidad para poder generar, sea grande, chico o mediano. Con las condiciones actuales no hay forma. No puede ser que la gente se esté yendo del país, productores que se han ido a Paraguay, uno tiene que invertir donde tenga más rentabilidad. Esto es oferta y demanda, con los precios actuales en Uruguay es imposible” agregó.

“Si querían ayudar a la gente podían hacerlo con la asignación familiar, aumentando lo que se le brindaba, crearon el MIDES para acomodar gente, seguimos aumentando el gasto del estado, no digo que esté mal que se ayude a la gente que precisa, me parece muy bien que se haga, pero no tenían necesidad de hacer un Ministerio más”