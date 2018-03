Luis Gómez “Cuando echaron al peón Leites estaban todos para la foto, para el circo. No hicieron nada por Leites”

El dirigente sindical Luis Gómez hizo referencia a diferentes temas, entre ellos a su relación actual con la dirigencia del PIT-CNT “Yo no participo hace 3 meses del PIT-CNT, algunas razones tengo para no ir. Le doy lugar a los más jóvenes. Hay muchos compañeros que no están yendo, por ejemplo “Poroto” Rodríguez, Fiordelmondo. Tenemos diferencias pero cuando vaya lo vamos a hablar ahí adentro” .

“Hay que manejar la ética en el sindicalismo, los trabajadores del PIT-CNT tienen que trabajar” manifestó.

“Veo un PIT-CNT de escritorio, no lo veo movilizado” agregó.

En referencia al presidente del PIT CNT y su asunción como jefe en Termas del Arapey dijo “Cattani es un hombre que ha sido luchador toda la vida, es un hombre preparado. Yo no lo cuestiono ni como trabajador ni como político, no es compatible la política partidaria, cada uno se maneja como quiere y maneja la ética como quiere”.

“José Buslón es muy histriónico, sale cuando hay alguna cosa que impacta en la sociedad” dijo

“Este gobierno está abrazado al imperialismo, cuando lo echaron, lo curtieron a mango al peón Leites estaban todos para la foto, para el circo. No hicieron nada por Leites” manifestó.

“Este progresismo que hay ahora no me representa, si se juntan hoy en día el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio son muy parecidos, tienen matices pero se parecen demasiado” resaltó.