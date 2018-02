Luis Gómez (ATUSG) “Al Frente Amplio si no hay un problema con el dólar no le gana nadie, ni en Salto ni a nivel nacional”

Posted by

Luis Gómez sindicalista de ATUSG, integrante del Plenario del PIT -CNT habló sobre diferentes temas sobre la realidad política, económica y sindical “Es nuestra responsabilidad la pérdida brutal de la conciencia obrera de acuerdo a las tercerizaciones”.

“Hay miedo que infunden algunos compañeros, la historia es importante, pero hay que ser duro con el gobierno de turno, uno tiene que defender a la clase trabajadora, no hay que “mimosear” con el gobierno de turno” expresó.

“Al Frente Amplio si no hay un problema con el dólar no le gana nadie, ni en Salto ni a nivel nacional” manifestó. “Si no hay un problema monetario es imposible que gane Lacalle Pou” agregó.

“El capital le comió la cabeza a todos, hoy en día se puede hablar del final del mundo y no del final del capitalismo” indicó.

“El sindicato con más peso en la calle es el SUNCA, en todo el país y seguirá siendo así”. “El campo ha sido la mayor fuente de ingreso de este país sin dudas”,