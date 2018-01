Los partidos de la primera fecha del Regional Norte Litoral.

Los partidos de la primera fecha del Regional Norte Litoral dentro de la 15° Copa Nacional de Selecciones de OFI son los siguientes:

REGIONAL NORTE LITORAL – SERIE A – PRIMERA FECHA

ARTIGAS INTERIOR – TACUAREMBO CAPITAL: Sábado 13 Enero Hora 20:00 (Sub 17); Hora 22:00; Estadio “Walter Martínez Cerruti” de Bella Unión; Árbitros de Rivera Capital: Luis Sandro Ferreira (Central Sub 17), Marcio Echeverriaga y Silvio Antúnez (Asistentes); Néstor Cohelo (Central Absoluta), Silvio Antúnez y Marcio Echeverriaga (Asistentes). Veedor Sr. Atilio Coimbra

RIVERA CAPITAL – ARTIGAS CAPITAL: Sábado 13 Enero Hora 20:00 (Sub 17); Hora 22:00; Estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera; Árbitros de Tacuarembó Capital: Franco Da Silva (Central Sub 17), Santiago Mederos y Jorge Arezo (Asistentes); Santiago Gómez (Central Absoluta), Jorge Arezo y Santiago Mederos (Asistentes). Veedor Ing. Agr. Franklin Aliano

REGIONAL NORTE LITORAL – SERIE B – PRIMERA FECHA

SALTO CAPITAL – SALTO INTERIOR: Sábado 13 Enero Hora 19:00 (Sub 17); Hora 21:00; Estadio “Ernesto Dickinson” de Salto; Árbitros de Artigas Capital: Carlos Paz (Central Sub 17), Carlos Ramis y Darwin Martínez (Asistentes); Juan Desiderio (Central Absoluta), Darwin Martínez y Carlos Ramis (Asistentes). Veedor Sr. Juan Mainardi

REGIONAL NORTE LITORAL – SERIE C – PRIMERA FECHA

SORIANO INTERIOR – SORIANO CAPITAL: Sábado 13 Enero Hora 20:00 (Sub 17); Hora 22:00; Estadio “Ebelio Isnardi” de Nueva Palmira; Árbitros de Colonia Capital: Mario Calo (Central Sub 17), Gastón Soba y Juan Carlos Melvja (Asistentes); Washington Banchero (Central Absoluta), Juan Carlos Melvja y Gastón Soba (Asistentes). Veedor Sr. Julio Gutiérrez