LOS BLANCOS NO ESTÁN PARA EL CHUSMERIO: IMAE EN SALTO, UNA NEGATIVA CRIMINAL

IMAE EN SALTO, UNA NEGATIVA CRIMINAL

Por Pablo Bonet, Agrup. Por la Huella de Wilson Lista 180

Durante el primer gobierno del Frente Amplio, tanto a nivel nacional como departamental, se comenzaron las gestiones políticas y sociales para que se instalara en Salto un IMAE cardiológico, tan necesario como urgente.

Desde la Junta Departamental, como desde el Parlamento, los legisladores locales y nacionales del Partido Nacional efectuaron planteos, llamados a sala, propuestas, reuniones varias y muchas etcéteras con el fin de sensibilizar a las autoridades montevideanas de la Salud (porque es muy difícil llamarlas autoridades nacionales cuando solo piensan en Montevideo y la zona).

Siempre las respuestas obtenidas fueron una mezcla de si, no, más o menos, espera un poco, no me interesa el tema y el argumento estrella de que ya existían muchos IMAES en Uruguay (léase Montevideo).

No había “clientes” suficientes como para abrir un nuevo IMAE…en el norte, aunque meses después, estas mismas autoridades y estos mismos gobernantes (progresistas y de izquierda) habilitaron dos centros más…también en Montevideo.

Marchas populares, reuniones en Salto y Montevideo, comisiones de trabajo multisectoriales y gestiones varias no fueron oídas por las autoridades de la Salud de los tres gobiernos del FA, y tampoco por los Presidentes, Vázquez y Mujica.

Las estadísticas son alarmantes y contundentes. Es muy difícil que un paciente cardíaco grave sobreviva a un viaje de urgencia de cualquier departamento del norte a Montevideo. Y si lo hace, sus posibilidades de quedar bien son minuto a minuto menores.

Por todo esto, la actitud de los tres gobiernos del Frente Amplio al negarse a habilitar un IMAE Cardiológico en Salto es pura y sencillamente…CRIMINAL.

Es criminal porque para ellos lo económico y los intereses de los amigos está por encima de la salud de los uruguayos del norte del país.

Es criminal porque no importa salvar una, dos, diez o cien vidas si eso conlleva que las mutualistas capitalinas pierdan clientes y con eso mucha plata.

Es criminal porque al país, a la población, a la sociedad, al Estado no le cuesta un solo peso, pero a los pacientes le significa la diferencia entre ser atendidos a tiempo y vivir o demorar en el traslado y quedar mal o morirse.

Es criminal porque ellos, quienes deciden no abrir el IMAE en Salto no lo hacen por desconocimiento, falta de información, datos médicos o estadísticas, lo hacen porque se emperraron en jodernos. Porque quienes están detrás de la apertura de este IMAE no son seguidores de su partido, son médicos apolíticos que seguro no deben estar en su círculo de amigos políticos.

Desde hace más de 10 años que se está luchando por alcanzar este objetivo y nunca se presentó un argumento sólido, claro, concreto, argumentado o sustentable en criterios médicos para la constante negativa. Siempre fue: “se está analizando”, “lo está estudiando….”, “pasó a la oficina de…” o peor aún, la gran mentira de muchos operadores políticos del FA de Salto que han anunciado reiteradas veces que ya era un hecho casi concreto su habilitación.

Burla, tomada de pelo, falta de respeto, ya no se sabe cómo más calificara esta negativa.

Ellos son responsables de las muertes que se podrían haber evitado en pacientes de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó y Rivera.

Ellos son responsables de que muchas vidas de personas jóvenes o mayores, mujeres u hombres, padres o abuelos, se hayan truncado porque….ya hay muchos IMAES en Montevideo.

Ellos son responsables de eso… nosotros seguiremos luchando y enfrentando a los más criminales intereses económicos y de amigos que impiden esta apertura. El IMAE en Salto se va a abrir, si o si…solo es cuestión de que ELLOS, ya no tengan más la posibilidad de ser quienes lo deciden.