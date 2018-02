Lo vendieron todo para navegar alrededor del mundo: al segundo día, naufragaron

Tanner Broadwell y Nikki Walsh decidieron hace dos años que necesitaban un cambio de vida. “¿Cómo es posible vivir trabajando sólo para pagar las cuentas? Todo el esfuerzo se destina a mantener el hogar, tiene que haber otra manera” le cuestionó la mujer de 24 años, vendedora de paquetes de tiempo compartido, a su novio de 26, conductor de Uber.

Acto seguido, motivados a liderar un cambio radical en sus vidas, decidieron vender todos sus bienes materiales, entre los que se encontraban sus muebles y una camioneta SUV. Acumulado el dinero necesario, fueron adelante con la compra de un velero usado de 28 pies de casi medio siglo de vida, proveniente de Alabama.

Tarpon Springs, un pueblo en la costa del Golfo de la Florida, se convertiría en su nuevo domicilio, donde vivirían por meses en una marina local con la embarcación como su flamante hogar. La bautizaron “Lagniappe”, un vocablo criollo que significa “regalo inesperado”.

Decididos a salir a explorar los mares, la pareja se aprovisionó de todos los víveres necesarios para poder encarar el horizonte infinito junto a su Pug Carlino de dos años de edad. Enlatados, agua mineral y alimento para perros eran solo algunos de los productos incluidos en el listado de “indispensables” para el osado trío.

El primer día de su expedición, la pareja decidió navegar hacia el sur. Pero transcurridas sólo unas 30 millas de viaje, su poco expertise como capitanes se hizo notar cerca de la playa de Madeira. “Creíamos que el canal estaría allí donde nos dirigíamos, pero no fue así” expresó Walsh, desilusionado, al periódico The New York Post.

Al parecer, el sistema de navegación por GPS y las cartas de navegación no fueron suficientes para evitar que un banco de arena hiciera encallar a la nave, para luego provocar su naufragio final. “Empezamos a enloquecer dado que las olas lanzaban al bote para adelante y para atrás” dijo Walsh. “Las manos me temblaban, estábamos aterrorizados”.

La situación los obligó a abandonar el velero que ellos esperaban los acompañara durante meses en una aventura inolvidable. Tras tomar algunas de sus pertenencias y documentación personal, saltaron al agua junto a su mascota, conscientes de que su sueño había terminado en pesadilla.

Walsh no olvidó tomar los juguetes favoritos de Remy, quien toleró todo el escape con total entereza y calma. Ya recuperados del susto, la pareja ha creado una página en el sitio de financiación colectiva “GoFundMe” con el objetivo de recolectar los fondos para poder rescatar su velero, un emprendimiento que estiman les costará la considerable suma de USD 10.000, algo que no pueden enfrentar dado que hoy ambos están desempleados y sólo cuentan con USD 90 en ahorros.

“Tenemos a nuestra familia que nos ayuda, pero se hace difícil dado que los hemos perdido todo” aseguró Walsh al Post, a pesar de que se mantiene optimista gracias a los mensajes de aliento que recibió la pareja desde el naufragio. “El dinero no es todo” concluyó la mujer, confiada en que en un futuro cercano podrán comprar otro bote y con él, concretar el sueño de sus vidas. “El bote se hundió, pero nuestros sueños no”.